4 Novembre 2023

Livorno 4 novembre 2023 – Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. Lunedì 6 novembre primo appuntamento online

Incontro per genitori degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado

Dopo il successo delle precedenti edizioni ripartono anche quest’anno le iniziative organizzate nell’ambito del P.E.Z. -Progetto Educativo Zonale Orientamento della Regione Toscana, Zona Livornese, promosso da Cred del Comune di Livorno.

Si tratta di un progetto ormai consolidato che, da anni, grazie alla stretta collaborazione e sinergia con le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, si promuove l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica attraverso un’efficace azione di orientamento degli alunni in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, in modo che la scelta della scuola superiore avvenga nella maniera più informata e consapevole possibile.

Quest’obiettivo viene perseguito lavorando sia sulla formazione e autoconsapevolezza degli studenti che su quella delle famiglie, coinvolte nella difficile azione di orientamento e di supporto della scelta.

Primo appuntamento, dunque, è l’incontro rivolto ai genitori degli studenti delle classi terze di scuola Secondaria di I grado, che si svolgerà on line su canale YouTube lunedì 6 novembre 2023, alle ore 18.00 e sarà tenuto dal Dott. Luca Capiluppi, psicologo e consulente di Orientamento, che affronterà il tema dell’educazione alla scelta e del ruolo importante che i genitori possono assumere in questa fase. L’incontro sarà introdotto dalla Dott.ssa Maria S. Oriti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G.Bartolena”, scuola capofila della Rete Oriento per Orientare nata proprio nell’ambito del progetto PEZ e dalla Dott.ssa Valeria Cattaneo, responsabile per il Comune di Livorno del Coordinamento gestionale dei servizi comunali per l’infanzia 0-6. Il supporto tecnico ed il coordinamento del progetto è svolto in collaborazione con coop. Itinera.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente indirizzo lunedì 6 novembre alle ore 18.00 https://itinera.link/orientamento. Si ricorda inoltre che tutte le date degli Open days organizzati dai vari istituti di secondo grado di Livorno sono indicate sul sito dedicato www.growingapp.org.

Seguirà un altro incontro, in presenza, il 16 novembresempre a cura del Dott. Capiluppi, dedicato all’approfondimento delle diverse offerte formative presenti nelle scuole

