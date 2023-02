Home

6 Febbraio 2023

Livorno 7 febbraio 2023 – Orientamento alle superiori, oltre 8.000 le visite sul sito Orientando 2022

Chiuse le iscrizioni alle scuole superiori, il sito di Orientando 2022, la piattaforma online realizzata dalla Provincia di Livorno per l’orientamento scolastico dopo la terza media, registra un bilancio estremamente positivo.

Sono state 8.322 le visite totali (di cui 5.201 visitatori unici), mentre i video (interventi di docenti e ragazzi, istituzioni, testimonial) hanno raggiunto le 15.467 visualizzazioni. Ottimi anche i numeri relativi alla consultazione dei pdf sfogliabili (contenenti l’offerta formativa delle scuole), con 10.975 visualizzazioni.

“Sono numeri che ci fanno molto piacere – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – perchè significa che siamo riusciti a fornire un servizio adeguato agli studenti e alle loro famiglie. Anche in questa occasione, Orientando si è rivelato un valido supporto nella fase della scelta del percorso di studi, affiancando e un completando le giornate di orientamento organizzate dalle singole scuole”.

La piattaforma di Orientando 2022 è stato curata dal Servizio Reti scolastiche della Provincia, con la collaborazione di Provincia di Livorno Sviluppo.

“Ringrazio la responsabile del Servizio, Anna Roselli e Paolo Nanni, presidente di Plis, per il grande lavoro svolto in sinergia. L’aggiornamento puntuale e rigoroso di questo strumento, pensato in primo luogo per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha garantito la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di consultare n ogni momento della giornata le informazioni disponibili, aiutandoli a farsi un’opinione più consapevole sull’offerta formativa delle scuole di tutto il territorio provinciale. Un’esperienza più che positiva, che sicuramente continueremo a proporre anche in futuro”

