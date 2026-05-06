Origini segrete e misteri di Livorno, al via un ciclo di conferenze in Fortezza Nuova
Livorno 6 maggio 2026 Origini segrete e misteri di Livorno, al via un ciclo di conferenze in Fortezza Nuova
Un viaggio affascinante tra storia, simboli ed enigmi: è questo il cuore del ciclo di quattro lezioni
dedicate alla scoperta del volto più nascosto di Livorno, guidate da Maurizio Silvestri, noto
appassionato studioso della storia cittadina.
Il ciclo si svolgerà il 19 e 26 maggio, 3 e 9 giugno, con incontri dalle 18:30 alle 20:30, per un totale
di quattro appuntamenti pensati per offrire ai partecipanti una nuova chiave di lettura della città. Il
costo è di 85 euro a persona, comprensivo di libro di testo e degustazione; è previsto un numero
minimo di 20 partecipanti, una promozione “porta un amico” con sconto del 10% per entrambi e il
rilascio di attestato di partecipazione al termine del percorso.
Attraverso un itinerario coinvolgente e ricco di suggestioni, Silvestri accompagnerà i partecipanti
alla scoperta della Livorno meno conosciuta: quella progettata dai Medici come “Città Ideale”,
erede di antiche tradizioni che affondano le proprie radici nell’esoterismo e nei simboli legati ai
Cavalieri Templari.
Nonostante le ferite della guerra, la città conserva ancora oggi tracce di questo disegno nascosto,
leggibili nei suoi monumenti e nella sua struttura urbana. Tra gli esempi più affascinanti: il
pentagono del Buontalenti, simbolicamente legato a Venere; la Madonna nera della chiesa di San
Sebastiano; il monumento dei Quattro Mori, che celerebbe un antico codice segreto; e la Fortezza
Vecchia, orientata verso il sacro colle di Montenero.
Il ciclo esplorerà anche temi sorprendenti come l’influenza dell’antico Egitto sulla città, il traffico
di mummie e le peculiarità linguistiche locali, tra cui l’intercalare “dé”, legato al Bagitto, il gergo
della comunità ebraica livornese – unica in Europa a non essere mai stata rinchiusa in un ghetto.
Non mancheranno curiosità gastronomiche, come le origini del celebre ponce e della torta livornese,
né episodi storici controversi, tra cui la misteriosa morte del granduca Francesco I de’ Medici e della
moglie.
L’obiettivo delle lezioni è fornire ai partecipanti strumenti nuovi per “leggere” Livorno:
comprenderne le origini, i principi di libertà che ne hanno segnato la storia – fino agli eventi della
Battaglia di Porta San Marco del 1849 – e le ragioni del suo successivo declino.
Prima Lezione, 19 maggio
Tra verità e leggenda, così nacque Livorno
I tempi di Labrone e di Fetonte. La città dei simboli – Sotto il segno di Venere – La carta dei cieli e
la città ideale – Verso Montenero -Le chiese – La Madonna Nera ed i serpenti del sottosuolo.
Granduca e maestro dei Cavalieri
Seconda Lezione, 26 maggio
La ricerca della Conoscenza
I Medici segreti – Ermete Trismegisto. I Medici e la scoperta dell’America – Eresia e cattolicesimo
Il centro di Sagres. L’utopia del Nuovo Mondo. Una grande fortezza. Gli ebrei a Livorno, la città
che non conobbe il ghetto – Ebrei sì ma livornesi – “Boia dè”, sacro e profano – Uno sviluppo
incredibile
Mummie a Livorno – Mummie egizie per Torino -Ossa e teschi
Terza Lezione, 3 giugno
Il simbolo della città: un granduca templare e quattro giganti. Ma solo uno è nero
La Nuova Venezia e l’ottagono -I misteri della Livorno sotterranea e la Valle Benedetta – Il
monumento dei “Quattro Mori” tra significati e realtà – Dodici Mori – Il progetto – Pietro Tacca – Il
calcio a Livorno – Il Bagno dei forzati – Le leggende ed il Moro della Valle – I bozzetti – Un simbolo
di razzismo? – “Abbattete il monumento”. Pirati cavalieri e cavalieri pirati – Cavalieri di Santo
Stefano – Pirati e corsari – Tolleranza e affari d’oro – Jus naufragi e risi’atori – Galileo a Livorno
Quarta Lezione, 9 giugno
Il ponte sul futuro
Massoneria e Mazzini – Bandi e leggi a confronto: Livornine e carta dei diritti del cittadino
degli Stati Uniti – Le Immunità – La Libertà -Un colpo di spugna sul passato – Libertà di culto
Libertà di stampa- All’avanguardia fino al martirio – Porta San Marco tra verità e retorica –
Plutone chiude il ciclo – Livorno a tavola: così nacquero la torta ed il ponce