Home

Eventi

Origini segrete e misteri di Livorno, al via un ciclo di conferenze in Fortezza Nuova

Eventi

6 Maggio 2026

Origini segrete e misteri di Livorno, al via un ciclo di conferenze in Fortezza Nuova

Livorno 6 maggio 2026 Origini segrete e misteri di Livorno, al via un ciclo di conferenze in Fortezza Nuova

Un viaggio affascinante tra storia, simboli ed enigmi: è questo il cuore del ciclo di quattro lezioni

dedicate alla scoperta del volto più nascosto di Livorno, guidate da Maurizio Silvestri, noto

appassionato studioso della storia cittadina.

Il ciclo si svolgerà il 19 e 26 maggio, 3 e 9 giugno, con incontri dalle 18:30 alle 20:30, per un totale

di quattro appuntamenti pensati per offrire ai partecipanti una nuova chiave di lettura della città. Il

costo è di 85 euro a persona, comprensivo di libro di testo e degustazione; è previsto un numero

minimo di 20 partecipanti, una promozione “porta un amico” con sconto del 10% per entrambi e il

rilascio di attestato di partecipazione al termine del percorso.

Attraverso un itinerario coinvolgente e ricco di suggestioni, Silvestri accompagnerà i partecipanti

alla scoperta della Livorno meno conosciuta: quella progettata dai Medici come “Città Ideale”,

erede di antiche tradizioni che affondano le proprie radici nell’esoterismo e nei simboli legati ai

Cavalieri Templari.

Nonostante le ferite della guerra, la città conserva ancora oggi tracce di questo disegno nascosto,

leggibili nei suoi monumenti e nella sua struttura urbana. Tra gli esempi più affascinanti: il

pentagono del Buontalenti, simbolicamente legato a Venere; la Madonna nera della chiesa di San

Sebastiano; il monumento dei Quattro Mori, che celerebbe un antico codice segreto; e la Fortezza

Vecchia, orientata verso il sacro colle di Montenero.

Il ciclo esplorerà anche temi sorprendenti come l’influenza dell’antico Egitto sulla città, il traffico

di mummie e le peculiarità linguistiche locali, tra cui l’intercalare “dé”, legato al Bagitto, il gergo

della comunità ebraica livornese – unica in Europa a non essere mai stata rinchiusa in un ghetto.

Non mancheranno curiosità gastronomiche, come le origini del celebre ponce e della torta livornese,

né episodi storici controversi, tra cui la misteriosa morte del granduca Francesco I de’ Medici e della

moglie.

L’obiettivo delle lezioni è fornire ai partecipanti strumenti nuovi per “leggere” Livorno:

comprenderne le origini, i principi di libertà che ne hanno segnato la storia – fino agli eventi della

Battaglia di Porta San Marco del 1849 – e le ragioni del suo successivo declino.

Prima Lezione, 19 maggio

Tra verità e leggenda, così nacque Livorno

I tempi di Labrone e di Fetonte. La città dei simboli – Sotto il segno di Venere – La carta dei cieli e

la città ideale – Verso Montenero -Le chiese – La Madonna Nera ed i serpenti del sottosuolo.

Granduca e maestro dei Cavalieri

Seconda Lezione, 26 maggio

La ricerca della Conoscenza

I Medici segreti – Ermete Trismegisto. I Medici e la scoperta dell’America – Eresia e cattolicesimo

Il centro di Sagres. L’utopia del Nuovo Mondo. Una grande fortezza. Gli ebrei a Livorno, la città

che non conobbe il ghetto – Ebrei sì ma livornesi – “Boia dè”, sacro e profano – Uno sviluppo

incredibile

Mummie a Livorno – Mummie egizie per Torino -Ossa e teschi

Terza Lezione, 3 giugno

Il simbolo della città: un granduca templare e quattro giganti. Ma solo uno è nero

La Nuova Venezia e l’ottagono -I misteri della Livorno sotterranea e la Valle Benedetta – Il

monumento dei “Quattro Mori” tra significati e realtà – Dodici Mori – Il progetto – Pietro Tacca – Il

calcio a Livorno – Il Bagno dei forzati – Le leggende ed il Moro della Valle – I bozzetti – Un simbolo

di razzismo? – “Abbattete il monumento”. Pirati cavalieri e cavalieri pirati – Cavalieri di Santo

Stefano – Pirati e corsari – Tolleranza e affari d’oro – Jus naufragi e risi’atori – Galileo a Livorno

Quarta Lezione, 9 giugno

Il ponte sul futuro

Massoneria e Mazzini – Bandi e leggi a confronto: Livornine e carta dei diritti del cittadino

degli Stati Uniti – Le Immunità – La Libertà -Un colpo di spugna sul passato – Libertà di culto

Libertà di stampa- All’avanguardia fino al martirio – Porta San Marco tra verità e retorica –

Plutone chiude il ciclo – Livorno a tavola: così nacquero la torta ed il ponce