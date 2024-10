Home

2 Ottobre 2024

“Orizzonti educativi: la Città come laboratorio di pedagogia”

Livorno 2 ottobre 2024 – “Orizzonti educativi: la Città come laboratorio di pedagogia”

All’Auditorium Pamela Ognissanti, in occasione della presentazione di “Scuola e Città 2024-2025” l’Amministrazione ha condiviso con dirigenti scolastici, personale educativo ed insegnante e con tutti gli Enti e Istituzioni presenti all’iniziativa, il programma “Orizzonti educativi: la Città come laboratorio di pedagogia”.

Nato dall’autunno pedagogico, “Orizzonti educativi” ne rappresenta di fatto l’evoluzione: si tratta infatti di un itinerario annuale di incontri, eventi e attività rivolto alle famiglie, alle scuole, al personale insegnante e a tutta la cittadinanza organizzato, finanziato e promosso dall’Amministrazione, in collaborazione con gli Enti, gli Uffici e le Associazioni del territorio.

Il programma è pensato per tutte le famiglie, nel senso più ampio e inclusivo del termine, e intende stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici tra tutti gli attori coinvolti nella vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze della Città di Livorno, in un’ottica di continuità dagli 0 ai 18 anni, sostenendone la crescita e accompagnando le loro famiglie, all’interno di un rapporto tra Amministrazione e cittadinanza fondato sui pilastri della condivisione, della fiducia reciproca e della corresponsabilità educativa.

A presentare il programma, la vice sindaca Libera Camici, le responsabili degli uffici del Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione del Comune, e l’Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Livorno, rappresentato dalla nuova dirigente, la dottoressa Cristina Grieco.

Negli interventi è stata sottolineata l’importanza di questa programmazione, divenuta annuale e resa possibile dalla collaborazione degli uffici del Settore Istruzione, giovani e partecipazione, con l’Ufficio Scolastico Regionale ed alcune importanti realtà associative territoriali.

Come per “Scuola e città”, il valore aggiunto di “Orizzonti educativi” è quello di rappresentare uno strumento integrato e di rete dell’Amministrazione per stimolare e accompagnare lo sviluppo e il benessere delle giovani generazioni, delle loro famiglie, del personale scolastico e della cittadinanza, coinvolgendo quindi tutta la comunità in un percorso educativo e dinamico.

Il filo rosso che collega tutti gli eventi e le iniziative di quest’anno è “la libera espressione di sé nel rispetto dell’altro da sé”: attraverso i laboratori, i seminari di approfondimento e gli incontri con esperti di rilevanza nazionale ed internazionale, come il dottor Alberto Pellai, il dottor Pier Giorgio Curti e la dottoressa Laura Pigozzi, verranno affrontati temi centrali legati all’infanzia e all’adolescenza nell’attuale contesto socio-culturale: come nasce il senso di sé e come si sviluppa l’autostima? Qual è l’influenza sullo sviluppo di bambinə e ragazzə della tecnologia e dei social media? Come approcciarsi ai bisogni educativi speciali in un’ottica di inclusione, di valorizzazione delle differenze e di rispetto dell’altro?

All’interno del programma trovano spazio attività più creative ed espressive, come quella realizzata insieme a Valentina Savi, illustratrice e content creator, o come quella che consentirà alle classi secondarie di primo grado di assistere alla proiezione di “Inside Out 2” con un approfondimento interattivo sui temi legati alla prima adolescenza; il percorso però si sviluppa anche attraverso eventi, condotti da docenti e ricercatrici dell’Università di Pisa, di Firenze e di Bologna, volti a stimolare una riflessione profonda sulla genitorialità, sugli stili educativi, sui nuovi bisogni delle famiglie.

Molti degli eventi, come quello conclusivo, sono curati in collaborazione con Enti del Terzo settore che da anni operano sul territorio livornese in ambito educativo e sociale, come il Consorzio SED, le Cooperative Orsa e Progetto A, l’Associazione il Sestante, fino alle realtà associative che fanno parte del patto di collaborazione che gestisce il Centro Donna di Livorno insieme al Comune.

Le iniziative prenderanno il via già da questo mese: i primi appuntamenti si terranno il 9 ottobre, dalle ore 10, al Parco la Rosa dei Venti con un laboratorio aperto alle scuole, ed il 10 ottobre alla scuola Volano con la presentazione di “Liberi di Apprendere: Valorizzare i disturbi dell’apprendimento nel Rispetto di Ogni Identità”, un percorso formativo rivolto al personale educativo e insegnante, a cura dell’Associazione COMUNICO.

Per ulteriori dettagli sul programma e per rimanere aggiornati su date e modalità di partecipazione, si invita a visitare la rete civica e a seguire le pagine Istagram del Comune di Livorno e del CRED.

