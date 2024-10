Home

7 Ottobre 2024

Orizzonti educativi: laboratori al Parco “La rosa dei venti”

Gli appuntamenti il 9, il 10 e il 17 ottobre

Livorno, 7 ottobre 2024 – Orizzonti educativi: laboratori al Parco “La rosa dei venti”

Mercoledì 9 ottobre alle ore 10.00, al Parco didattico “La rosa dei venti” di via Villari – Quartiere La Rosa, si terrà il primo laboratorio rivolto alle scuole, inserito all’interno del programma di incontri, eventi e attività “Orizzonti Educativi: la città come laboratorio di pedagogia”. Il programma, organizzato, finanziato e promosso dall’Amministrazione, nasce dalla collaborazione tra Comune di Livorno, Enti e Associazioni territoriali, con lo scopo di stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici nella città.

Tra i valori e gli obiettivi dell’Amministrazione c’è quello di rigenerare il verde urbano delle città, contribuendo a contrastare la crisi climatica e a tutelare la biodiversità: nel 2021, arriva a Livorno il progetto Oasi Urbane di Coop, che ha reso possibile la messa a dimora di 10 mila alberi in dieci capoluoghi italiani. Protagonista dell’intervento di Livorno è stato il parco didattico “La rosa dei venti”, realizzato grazie al sostegno di Unicoop Tirreno per preservare quest’area, rigogliosa e ricca di biodiversità.

Il parco “La rosa dei venti” nasce 25 anni fa da un progetto della scuola primaria Lambruschini di Livorno, su un’area destinata a verde pubblico di circa 5000 mq di proprietà del Comune, un parco unico, progettato dai bambini di allora, con orto biologico, uliveto, vigna, frutteto, il viale delle piante dimenticate e due aule a cielo aperto.

Negli anni Unicoop Tirreno ha garantito il mantenimento del parco grazie al progetto Oasi urbane Coop e alla gestione di un bene comune condivisa tra cittadini, associazioni e pubblica amministrazione. I Patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni consentono la partecipazione diretta dei cittadini nella cura di luoghi e strutture di proprietà pubblica da rigenerare proprio grazie all’azione volontaria di soggetti che condividono la gestione del bene.

Una bella applicazione pratica dell’esercizio attivo del diritto-dovere di cittadinanza come sancito dall’ art. 118 della Costituzione Italiana.

Il Parco “La rosa dei venti” è oggetto di un patto di collaborazione promosso dall’amministrazione comunale e sottoscritto da Asa, Aamps, Istituto comprensivo “G. Bartolena” e Unicoop Tirreno. La collaborazione tra questi soggetti è finalizzata a rivitalizzare e mettere a disposizione di tutte le scuole cittadine un parco didattico ricco di opportunità educative: questo progetto complesso, che vede coinvolti soggetti pubblici e privati per un fine condiviso, si inserisce nell’ambito delle politiche per l’educazione ambientale dell’Amministrazione, che intende sostenere ed incoraggiare la progettazione e la realizzazione di collaborazioni sempre più coinvolgenti ed efficaci per l’amministrazione condivisa dei beni comuni.

Il 9 ottobre ognuno dei soggetti del patto di collaborazione per il Parco, darà vita a dei laboratori rivolti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado.

I bambini e le bambine della scuola Lambruschini allestiranno e gestiranno un’attività legata al gioco della dama e degli scacchi e un laboratorio legato alla consapevolezza della biodiversità; le educatrici di Unicoop Tirreno-Saperecoop cureranno un laboratorio per educare al consumo consapevole per promuovere la sostenibilità, proponendo giochi e riflessioni, finalizzati a sensibilizzare gli alunni e le alunne sul valore della biodiversità e della sua difesa, attraverso azioni di cittadinanza attiva e consumo consapevole, partendo dalla conoscenza dell’importanza degli impollinatori, delle minacce che affrontano e del loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Aamps svolgerà un laboratorio per insegnare ai bambini l’importanza della raccolta differenziata e come separare correttamente i rifiuti, attraverso attività divertenti e coinvolgenti.

Asa invece spiegherà ai ragazzi e alle ragazze che il nostro pianeta è minacciato dall’aumento eccezionale dei gas serra provocato dalle attività antropiche, parlando loro dell’impatto dell’uomo sui cambiamenti climatici; sarà fornito un sussidio didattico con le “10 regole per diventare supereroi ambientali”, per attivare una riflessione consapevole sulle ripercussioni dei propri comportamenti sull’ambiente che ci circonda.

Il 10 ottobre dalle ore 15.30 alle 17.30 e il 14 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 sarà invece possibile, per le Associazioni del territorio, visitare il Parco con una guida, che le aiuterà a conoscerne le potenzialità educative e culturali: il patto di collaborazione rende infatti possibile, per gli Enti del Terzo settore, “prenotare” il Parco per le proprie attività, allo scopo di rendere questo spazio così importante sempre più vissuto e fruibile.

Il Parco infatti è un luogo disponibile per attività educative, culturali e di promozione della socializzazione tra le persone e si può fare richiesta di accesso scrivendo a rosadeiventi@unicooptirreno,coop.it.

Infine, il 17 ottobre dalle ore 17, sarà presentato “Rimembrando La Rosa”, il laboratorio teatrale, curato da Fabrizio Brandi e promosso dalla sezione soci Unicoop Tirreno di Livorno, che partirà dal 9 novembre e si concluderà ad aprile con una performance presso il Parco. Sarà utile il contributo dei cittadini del quartiere che potranno condividere le loro memorie da cui gli aspiranti attori-narratori trarranno spunto per il loro lavoro durante il corso.

Per info: saperecoop@unicooptirreno.coop.it

