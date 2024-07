Home

Ormeggi abusivi rimossi con ruspe e sub, amministrazione Salvetti dice basta

6 Luglio 2024

Un esempio di buona amministrazione che merita di essere riconosciuto e replicato

Operazione di Rimozione degli Ormeggi Abusivi: Un Trionfo per la Sicurezza e l’Ecosistema Marino

In una significativa operazione di bonifica, l’amministrazione comunale di Livorno, guidata dal sindaco Salvetti; ha compiuto un passo decisivo verso la salvaguardia dell’ecosistema marino e la sicurezza dei bagnanti.

Grazie all’intervento congiunto dell’assessore al Demanio Viola Ferroni e della protezione civile del Comune di Livorno, diretta da Lorenzo Lazzerini; è stato possibile porre fine a un vero e proprio scempio ambientale che persisteva sotto la superficie del mare.

L’area demaniale, concessa al Comune di Livorno e situata di fronte all’Hotel Universal sul viale di Antignano, è finalmente tornata libera da anni, se non decenni, di utilizzi illeciti. La piccola spiaggia di Antignano, con il suo incantevole fazzoletto di sabbia, era diventata, nel tempo, un ormeggio abusivo per tavole da windsurf e barche. Questo abuso aveva causato un grave deterioramento dell’ambiente marino e rappresentava un pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

L’intervento ha visto la partecipazione di subacquei specializzati che hanno lavorato alacremente per riportare allo stato originario la zona di mare adiacente alla spiaggetta della Donzella. Questi esperti hanno rimosso una decina e più di pali ancorati sul fondale, ai quali erano attaccate catene per ormeggi e reti da pesca. Inoltre, sono state recuperate carcasse di barche affondate, accumulatesi nel corso degli anni.

La quantità di materiale rimosso è stata impressionante, come testimoniano le foto scattate durante l’operazione. Questo intervento non solo ha permesso di liberare il mare da detriti e strutture abusive, ma; ha anche contribuito in maniera sostanziale alla salvaguardia dell’ecosistema marino e favorirà il ripristino della flora e della fauna locali.

La sicurezza dei bagnanti è stata notevolmente migliorata, eliminando pericoli sommersi che avrebbero potuto causare incidenti. Ora, l’area è completamente fruibile e sicura per tutti, e offrirà ai cittadini e ai turisti una spiaggia pulita e un mare più salubre.

L’amministrazione Salvetti, attraverso l’operato dell’assessore Ferroni e la guida del direttore Lazzerini, ha dimostrato un impegno concreto nella tutela del territorio e nella promozione della sicurezza pubblica. Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali e specialisti possa portare a risultati tangibili e positivi per la comunità e l’ambiente.

La bonifica della spiaggia di Antignano è solo uno dei tanti passi che l’amministrazione comunale intende intraprendere per garantire la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali di Livorno, con l’obiettivo di creare un equilibrio sostenibile tra fruizione pubblica e rispetto dell’ambiente.

