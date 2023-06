Home

9 Giugno 2023

Ornella Pompeo Faracovi, brava e competente insegnate cambiò la nostra visione della filosofia. Il ricordo della 4^ C Palli 71/72

Livorno 9 giugno 2023

La scorsa settimana Ornella Pompeo Faracovi ci ha lasciato.

Lieve, gentile, sorridente arrivò nella nostra classe, quella formata da trenta ragazze che frequentavano l’ultimo anno dell’Istituto Magistrale “ Angelica Palli “ di Livorno e fu subito Luce.

Era l’anno scolastico 1971/1972. Sembra quasi ieri, ma si parla di oltre mezzo secolo fa.

Cambiò completamente la nostra visione della Filosofia ed il nostro approccio con una materia che per molte , fino a quel momento, si era mostrata ostica e difficile da digerire.

Attendeva il suo primo bambino, per cui dovette lasciare la scuola nel mese di Aprile. Ma non ci abbandonò, continuò a seguirci, invitandoci anche a casa sua, per controllare la nostra preparazione e le nostre “tesine,” sempre con il suo atteggiamento sereno, rassicurante, ma deciso e competente.

Solo nel tempo ci siamo rese conto che quello doveva essere il suo primo incarico, infatti la sua professionalità, la sua autorevolezza, la sua sensibilità e il suo metodo facevano pensare ad anni di consolidata esperienza.

In soli pochi mesi ci conquistò e lasciò in ognuna di noi una traccia indelebile. Molte proseguirono lo studio della Filosofia e della Pedagogia in ambito universitario e tutte, anche oggi, ammettono di aver cominciato ad amare queste materie, proprio grazie a Lei.

Vogliamo ricordare la nostra professoressa Farcovi non solo come una brava e competente insegnante, ma anche come il simbolo di una scuola, sulla scia del ’68, inclusiva ed accogliente, quando l’inclusione e l’accoglienza si praticavano, ma non si “sbandieravano”, di una scuola in cui non si parlava di meritocrazia, ma si favoriva un apprendimento in cui il singolo si sentisse in competizione con se stesso e non con gli altri, di una scuola del rispetto reciproco, in cui si cominciavano a sperimentare nuovi metodi, metodi pedagogici basati sulla non violenza, sulla libertà, sul rispetto degli ultimi, come ci insegnava Don Milani e come a Livorno aveva messo in pratica Don Nesi.

Una scuola che oggi, alla luce dei nuovi eventi e dell’attuale “clima”, non possiamo che rimpiangere.

Arrivederci cara nostra Professoressa Ornella. Vola libera.

Con sincero affetto e profonda stima, la 4C dell’Istituto Magistrale Angelica Palli Bartolomei di Livorno, a.s. 1971/’72

