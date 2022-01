Home

Oro, due argenti e un bronzo al Gran Karate Fan in Croazia per Asd Esercito Folgore

17 Gennaio 2022

Livorno 17 gennaio 2022

Il settore giovanile costituito dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno ha preso parte, sabato scorso, alla competizione internazionale “GRAN KARATE FAN”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Zagabria – Croazia.

Con resistenza alla fatica nei combattimenti sostenuti dal folgorino Andrea BOZZI, conquista la medaglia d’oro nella categoria Juniores (16 – 17 anni d’età) peso + 76 Kg.

Altrettanto, senza alcun cenno di perdita di motivazione, Edoardo LIGAS ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria U 14 (12-13 anni) peso – 49 Kg.

Inoltre, con forte caparbietà il folgorino Jacopo CITI ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Cadetti (14-15 anni d’età), effettuando il “salto di categoria”. Ha concorso nella categoria di età superiore a quella prevista, l’attuale U 14, che nella stessa, ha conquistato la medaglia di bronzo, peso – 44 Kg.

Grande soddisfazione dalla Direzione Tecnica di Antonio CITI, non solo per i traguardi raggiunti dai folgorini a termine della competizione, ma per l’ estrema dedizione motivazionale espressa e dimostrata dai giovani talenti provenienti dal “tour de force” invernale (composto dai 13 giorni e 36 H di training intensivo e specifico).

