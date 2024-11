Home

29 Novembre 2024

Oro e argento per le pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno

A Calenzano presso l’impianto coperto di pattinaggio è stata organizzata la competizione a livello regionale Memorial Glauco Cintoi, dedicata ai gruppi piccoli e grandi, quartetti, ottetti.

Per la Polisportiva La Rosa Livorno 8 pattinatrici del gruppo Sea magic si sono esibite sulle note frizzanti di Cabaret ottenendo un prestigioso oro.

Perullo Eva, Sancez Cordero Joeyly, Benvenuti Asya, Iiriti Linda, Battini Michelle , Solinas Bianca; Barretta Francesca, Barontini Margherita nella categoria gruppi professionali under 18 si sono confrontate con gruppi di tutta la toscana.

Altre 4 atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno presentato con il gruppo Sea lover una esibizione sul tema Viva Napoli, conquistando un bellissimo argento

Per la categoria quartetti baby. Faraoni Giorgia, Del Gratta Nina, Giommi Noemi e Cerase Vittoria. Le componenti del coloratissimo quartetto dal gusto napoletano sono state seguite e presentate in pista dal tecnico Gasperini Gabriele, maestro di pattinaggio di danza e Barni Viola tecnico e coreografa di queste atlete. Un ottimo inizio di attività questo che ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.