Oro mondiale sulla neve: il livornese Francesco Mottola entra nella storia del triathlon paralimpico

4 Marzo 2026

Livorno 4 marzo 2025 Oro mondiale sulla neve: il livornese Francesco Mottola entra nella storia del triathlon paralimpico

Una vittoria che profuma di impresa e che proietta Livorno sul tetto del mondo. Francesco Mottola ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Mondiale di Winter Triathlon Paralimpico, disputato l’1 marzo 2026 a Padola, scrivendo una pagina storica per lo sport italiano.

Convocato dalla Nazionale paralimpica della Federazione Italiana Triathlon, Mottola ha dominato una competizione durissima, che unisce resistenza fisica, capacità tecniche e forza mentale. Il Winter Triathlon, versione invernale della disciplina classica, si svolge interamente sulla neve e prevede tre frazioni particolarmente impegnative: corsa, mountain bike e sci di fondo, su distanze adattate alle condizioni del tracciato e del manto nevoso.

Sulle piste bellunesi, l’atleta livornese ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime fasi di gara, dimostrando una preparazione eccellente e una straordinaria capacità di gestione dello sforzo. Un successo costruito con determinazione e continuità, frutto dei risultati ottenuti nelle ultime stagioni, che gli sono valsi la chiamata in azzurro e la possibilità di confrontarsi con i migliori interpreti mondiali della disciplina.

La medaglia d’oro di Padola rappresenta molto più di un traguardo personale: è un segnale forte della crescita del movimento paralimpico italiano e della competitività internazionale della Nazionale FITRI. Un risultato che racconta il valore dello sport come strumento di inclusione, riscatto e eccellenza, capace di abbattere barriere e superare ogni limite.

Con questo successo, Francesco Mottola porta il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale e diventa simbolo di uno sport che unisce sacrificio, passione e orgoglio nazionale.

Per Livorno, l’oro di Francesco Mottola è motivo di grande orgoglio: un successo che parla di sacrificio quotidiano, passione e spirito di servizio