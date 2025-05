Livorno 5 maggio 2025 Oro per Citi agli Open do Cologne in Germania

Prosegue senza sosta la marcia agonistica dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che continua a distinguersi nel panorama sportivo internazionale con il suo settore giovanile. Sabato scorso, una selezione di giovani atleti ha preso parte alla prestigiosa competizione di Karate “Open di Cologne”, andata in scena nell’omonima città tedesca, ottenendo risultati di rilievo.

A brillare è stato soprattutto Jacopo Citi, che si è imposto nella categoria Juniores -68 kg (16-17 anni), conquistando la medaglia d’oro. Un percorso netto, caratterizzato da quattro incontri di altissimo livello: vittorie per 1-0, 10-2 e una finale dominata con un secco 5-0. Determinazione, lucidità tattica e tecnica impeccabile nel Kumite, la specialità del combattimento a contatto controllato, hanno consentito a Jacopo di salire meritatamente sul gradino più alto del podio, confermando il suo eccellente stato di forma.

Nella categoria Cadetti -52 kg (14-15 anni), Leonardo Nannini ha conquistato una medaglia di bronzo, dimostrando solidità e capacità di competere ad alti livelli. Per lui l’obiettivo resta chiaro: continuare la crescita e migliorare ulteriormente.

Nel settore femminile, Valentina Strazzabosco, nella classe Under 14 -42 kg, ha sfiorato il podio. Dopo aver affrontato il ripescaggio, è stata sconfitta nella finalina per il bronzo da un’atleta tedesca, chiudendo comunque con un onorevole quinto posto.

Sfortunato l’epilogo per la giovanissima Bianca Boni, in gara nella categoria Under 12. Nonostante conducesse con un netto 5-1, è stata squalificata per una controversa procedura regolamentare: dopo aver portato a segno una tecnica di calcio, l’avversaria si è rialzata oltre il tempo previsto per il conteggio arbitrale, causando l’esclusione della livornese.

A guidare la trasferta è stato il “Direttore tecnico con le stellette” Antonio Citi, che ha coordinato con professionalità la partecipazione del team italiano in Germania.

Questi risultati confermano il grande lavoro dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno nella promozione dello sport giovanile e nell’investire energie nella crescita di giovani talenti, capaci di portare con orgoglio i colori italiani anche fuori dai confini nazionali.