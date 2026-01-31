Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 1 febbraio 2026: chi trova armonia e chi fa fatica in questa domenica

Oroscopo del giorno

31 Gennaio 2026

Oroscopo 1 febbraio 2026: chi trova armonia e chi fa fatica in questa domenica

Oroscopo 1 febbraio 2026

Ariete

Domenica regolare, senza grandi scosse. Le attività scorrono se restano semplici e ben organizzate. In famiglia serve flessibilità, evitando rigidità inutili. Il corpo chiede pause e attenzione. La sera porta stabilità e qualche riflessione utile per rivedere scelte recenti.

Toro

Giornata solida e rassicurante. I rapporti affettivi si nutrono di gesti concreti e sinceri. Le questioni pratiche trovano soluzioni chiare grazie alla pazienza. In casa si sistema ciò che era rimasto in sospeso. La sera regala una soddisfazione tranquilla.

Gemelli

Domenica vivace e stimolante. La comunicazione scorre fluida e favorisce incontri piacevoli. Idee e dialoghi si alternano senza dispersioni. In famiglia si chiariscono vecchie questioni. La chiusura serale lascia entusiasmo e voglia di programmare.

Cancro

Giornata intensa e ben strutturata. I rapporti familiari si rafforzano grazie all’ascolto. Il tempo viene gestito con equilibrio tra impegni e pause. Le questioni pratiche si risolvono con ordine. La sera è avvolgente e appagante.

Leone

Top del giorno. La Luna nel segno accende carisma e vitalità. È una domenica luminosa, ideale per esprimere creatività e iniziativa. Le relazioni si scaldano grazie a gesti diretti. La serata chiude con entusiasmo e piena armonia.

Vergine

Chiarezza e senso pratico guidano la giornata. Si sistemano dettagli trascurati senza stress. Nei rapporti prevale affidabilità e dialogo costruttivo. Anche il riposo è ben dosato. La sera porta ordine mentale e soddisfazione concreta.

Oroscopo 1 febbraio 2026: seconda metà

Bilancia

Domenica armonica e ben bilanciata. I rapporti scorrono sereni, favorendo collaborazione e rispetto. Le attività condivise risultano gratificanti. La mente resta lucida e orientata alla stabilità. In serata domina una calma piacevole.

Scorpione

Giornata profonda e consapevole. I rapporti si muovono su un piano autentico, con chiarimenti utili. Le attività richiedono concentrazione ma danno risultati. Il tempo libero è intenso ma controllato. La sera porta pienezza e sicurezza.

Sagittario

Domenica positiva e dinamica. L’energia sostiene movimento e curiosità. I rapporti sociali sono leggeri e spontanei. In famiglia si condividono momenti senza forzature. La sera lascia entusiasmo moderato e fiducia nel futuro.

Capricorno

Giornata solida e continua. Le responsabilità vengono gestite con metodo, senza rinunciare al riposo. In famiglia cresce la collaborazione. Le decisioni sono orientate al lungo termine. La serata regala una soddisfazione discreta ma profonda.

Acquario

Domenica stressante e irregolare. Piccoli imprevisti assorbono energie. Nei rapporti serve pazienza per evitare fraintendimenti. Meglio rallentare e scegliere le priorità. La sera migliora leggermente, riportando un equilibrio accettabile.

Pesci

Giornata scorrevole e ben calibrata. Le attività trovano un ritmo naturale. Nei rapporti affettivi prevale accoglienza e sensibilità. Il riposo rigenera. La serata accompagna con serenità verso la nuova settimana.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno domenica 1 febbraio 2026 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo1febbraio2026 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali