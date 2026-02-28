Oroscopo 1 marzo 2026: inizia un nuovo mese, pronti a ripartire sul serio?
Ariete
Ostinazione pericolosa. Una distrazione rallenta i piani. Critiche pungono l’orgoglio. Meglio evitare scontri diretti e rimandare confronti importanti.
Toro
Impegno costruttivo e clima sereno. Dialogo sincero riapre un cuore. Investire su te stesso rafforza stabilità e fiducia.
Gemelli
Confusione comunicativa. Un malinteso altera l’umore. Evita decisioni economiche affrettate. Fermati, respira, chiarisci con calma.
Cancro
Tensione sottile nell’aria. Una notizia pesa. Serve doppio impegno sul lavoro. Riposo mentale necessario.
Leone
Prendi l’iniziativa e l’ambiente si illumina. Piccolo vantaggio economico in arrivo. Ascoltare rafforza un legame.
Vergine
Precisione premiata. Una pratica si sblocca. Condivisione più calda. Stabilità concreta in crescita.
Bilancia
Cercare approvazione stanca. Compito lungo, dialoghi freddi. Ritrova centratura prima di reagire.
Scorpione
Imprevisti domestici da gestire con sangue freddo. Metti confini chiari. Prudenza evita spese inutili.
Sagittario
Novità stimolante all’orizzonte. Un incontro apre prospettive. Autostima in rialzo. Energia da canalizzare bene.
Capricorno
Traguardo raggiunto, soddisfazione piena. Notizia positiva cambia la serata. Prudenza nei sentimenti, fiducia cresce.
Acquario
Progetto rallenta. Spese tecniche pesano. Sensazione di incomprensione. Pazienza prima della ripartenza.
Pesci
Priorità finalmente chiare. Proposta interessante nel lungo periodo. Serenità nei rapporti. Gestione calma delle spese.
L’oroscopo del giorno domenica 1 marzo 2026 è a cura di Astrid
