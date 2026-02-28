Oroscopo del giorno 28 Febbraio 2026

Oroscopo 1 marzo 2026: inizia un nuovo mese, pronti a ripartire sul serio?

Ariete

Ostinazione pericolosa. Una distrazione rallenta i piani. Critiche pungono l’orgoglio. Meglio evitare scontri diretti e rimandare confronti importanti.

Toro

Impegno costruttivo e clima sereno. Dialogo sincero riapre un cuore. Investire su te stesso rafforza stabilità e fiducia.

Gemelli

Confusione comunicativa. Un malinteso altera l’umore. Evita decisioni economiche affrettate. Fermati, respira, chiarisci con calma.

Cancro

Tensione sottile nell’aria. Una notizia pesa. Serve doppio impegno sul lavoro. Riposo mentale necessario.

Leone

Prendi l’iniziativa e l’ambiente si illumina. Piccolo vantaggio economico in arrivo. Ascoltare rafforza un legame.

Vergine

Precisione premiata. Una pratica si sblocca. Condivisione più calda. Stabilità concreta in crescita.

Bilancia

Cercare approvazione stanca. Compito lungo, dialoghi freddi. Ritrova centratura prima di reagire.

Scorpione

Imprevisti domestici da gestire con sangue freddo. Metti confini chiari. Prudenza evita spese inutili.

Sagittario

Novità stimolante all’orizzonte. Un incontro apre prospettive. Autostima in rialzo. Energia da canalizzare bene.

Capricorno

Traguardo raggiunto, soddisfazione piena. Notizia positiva cambia la serata. Prudenza nei sentimenti, fiducia cresce.

Acquario

Progetto rallenta. Spese tecniche pesano. Sensazione di incomprensione. Pazienza prima della ripartenza.

Pesci

Priorità finalmente chiare. Proposta interessante nel lungo periodo. Serenità nei rapporti. Gestione calma delle spese.

L’oroscopo del giorno domenica 1 marzo 2026 è a cura di Astrid

