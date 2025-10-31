Oroscopo 1 novembre 2025. Ecco come inizia il vostro mese
Ariete
Ripartenza energica e decisa: Marte vi dà forza, la Luna lucidità. Ogni passo nasce da una scelta autentica e porta risultati concreti. Le stelle parlano di fiducia e conquiste in arrivo.
Toro
Ritrovate equilibrio. Venere vi guida verso una serenità profonda: ogni gesto, anche piccolo, costruisce stabilità e radici forti. È tempo di gratitudine e di fiducia nel futuro.
Gemelli
Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Idee nuove, incontri stimolanti e parole giuste trasformano ogni occasione in opportunità. Novembre inizia con ritmo e leggerezza.
Cancro
Arriva un periodo più dolce e riflessivo. La Luna vi protegge e Venere porta armonia in famiglia e nel cuore. Ritrovate pace interiore e la forza tranquilla delle cose semplici.
Leone
È il vostro momento. Il Sole vi illumina e la fiducia cresce. Progetti, relazioni e ambizioni riprendono slancio
Vergine
Chiarezza e precisione vi guidano, ma ora serve anche leggerezza. Ogni dettaglio trova il suo posto. L’armonia nasce quando smettete di pretendere la perfezione.
Bilancia
L’equilibrio torna e con lui la grazia. Venere e Mercurio portano serenità e nuove comprensioni. Relazioni più sincere e gesti che ricuciono: l’autunno vi restituisce armonia.
Scorpione
Energia e determinazione vi spingono al cambiamento. Marte e Sole rinnovano tutto: ciò che si chiude lascia spazio a un inizio forte e consapevole. Ogni azione ora conta davvero.
Sagittario
Si aprono orizzonti nuovi. Giove vi ispira fiducia, Marte azione. Progetti, viaggi e idee tornano protagonisti. È tempo di crescita, di entusiasmo e di libertà ritrovata.
Capricorno
Concretezza e pazienza vi premiano. Saturno e Mercurio portano stabilità e risultati duraturi. È una fase seria ma soddisfacente, in cui ciò che costruite oggi resterà.
Acquario
Creatività in primo piano. Urano e Mercurio vi spingono verso idee originali e soluzioni fuori dagli schemi. Ogni incontro accende un’opportunità: seguite l’intuizione, è il vostro faro.
Pesci
Sogno e realtà si incontrano. Nettuno ispira, Saturno concretizza. La sensibilità si fa forza e la calma guida le scelte. Novembre porta consapevolezza e nuove certezze interiori.
L’oroscopo del giorno sabato 1 novembre 2025 è a cura di Astrid
