Oroscopo 1 novembre 2025. Ecco come inizia il vostro mese

31 Ottobre 2025

Ariete

Ripartenza energica e decisa: Marte vi dà forza, la Luna lucidità. Ogni passo nasce da una scelta autentica e porta risultati concreti. Le stelle parlano di fiducia e conquiste in arrivo.

Toro

Ritrovate equilibrio. Venere vi guida verso una serenità profonda: ogni gesto, anche piccolo, costruisce stabilità e radici forti. È tempo di gratitudine e di fiducia nel futuro.

Gemelli

Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Idee nuove, incontri stimolanti e parole giuste trasformano ogni occasione in opportunità. Novembre inizia con ritmo e leggerezza.

Cancro

Arriva un periodo più dolce e riflessivo. La Luna vi protegge e Venere porta armonia in famiglia e nel cuore. Ritrovate pace interiore e la forza tranquilla delle cose semplici.

Leone

È il vostro momento. Il Sole vi illumina e la fiducia cresce. Progetti, relazioni e ambizioni riprendono slancio

Vergine

Chiarezza e precisione vi guidano, ma ora serve anche leggerezza. Ogni dettaglio trova il suo posto. L’armonia nasce quando smettete di pretendere la perfezione.

Oroscopo 1 novembre 2025

Bilancia

L’equilibrio torna e con lui la grazia. Venere e Mercurio portano serenità e nuove comprensioni. Relazioni più sincere e gesti che ricuciono: l’autunno vi restituisce armonia.

Scorpione

Energia e determinazione vi spingono al cambiamento. Marte e Sole rinnovano tutto: ciò che si chiude lascia spazio a un inizio forte e consapevole. Ogni azione ora conta davvero.

Sagittario

Si aprono orizzonti nuovi. Giove vi ispira fiducia, Marte azione. Progetti, viaggi e idee tornano protagonisti. È tempo di crescita, di entusiasmo e di libertà ritrovata.

Capricorno

Concretezza e pazienza vi premiano. Saturno e Mercurio portano stabilità e risultati duraturi. È una fase seria ma soddisfacente, in cui ciò che costruite oggi resterà.

Acquario

Creatività in primo piano. Urano e Mercurio vi spingono verso idee originali e soluzioni fuori dagli schemi. Ogni incontro accende un’opportunità: seguite l’intuizione, è il vostro faro.

Pesci

Sogno e realtà si incontrano. Nettuno ispira, Saturno concretizza. La sensibilità si fa forza e la calma guida le scelte. Novembre porta consapevolezza e nuove certezze interiori.

L’oroscopo del giorno sabato 1 novembre 2025 è a cura di Astrid

