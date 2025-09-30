Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 1 ottobre 2025. Toro, gesti dolci consolidano i legami, Vergine, nuove possibilità sul lavoro, Passione per Scorpione

Oroscopo del giorno

30 Settembre 2025

Oroscopo 1 ottobre 2025. Toro, gesti dolci consolidano i legami, Vergine, nuove possibilità sul lavoro, Passione per Scorpione

Oroscopo 1 ottobre 2025. Toro, gesti dolci consolidano i legami, Vergine, nuove possibilità sul lavoro, Passione per Scorpione

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ariete

L’energia è intensa e vi guida verso scelte coraggiose. Nel lavoro sapete imporvi senza conflitti, mentre in amore prevale la complicità. In famiglia offrite sostegno concreto, trasformando gli ostacoli quotidiani in stimoli positivi.

Toro

Il desiderio di sicurezza si unisce a un senso di appagamento. In campo lavorativo piccoli passi rafforzano la vostra posizione. Nei sentimenti gesti dolci consolidano i legami

Gemelli

La curiosità apre molte strade ma rischia di disperdere le energie. Sul lavoro serve distinguere le vere opportunità. In amore emerge voglia di leggerezza

Cancro

Oggi l’emotività è forte e influenza sia i rapporti personali che quelli professionali. Nei sentimenti la sensibilità diventa un punto di forza se condivisa, ma in famiglia servono ascolto e pazienza per evitare incomprensioni.

Leone

Il vostro entusiasmo si accompagna a responsabilità. Nel lavoro arriva un riconoscimento, in amore la passione si affianca a dialoghi sinceri. Le amicizie vi sostengono, mentre la famiglia chiede più presenza.

Vergine

In ambito lavorativo una variazione apre nuove possibilità, mentre nei sentimenti conta l’ascolto profondo. Anche in famiglia e tra amici ritrovate equilibrio e sostegno sincero.

Oroscopo 1 ottobre 2025

Bilancia

Avete bisogno di armonia. Nel lavoro un compromesso si rivela utile, in amore riaffiora complicità e nelle relazioni personali la diplomazia vi aiuta a evitare tensioni.

Scorpione

In campo professionale difendete le idee con determinazione, in amore prevale la passione ma va dosata con equilibrio. Tra amici e in famiglia occorre tatto per gestire dinamiche delicate.

Sagittario

In amore cresce il desiderio di autenticità, sul lavoro arriva un’occasione che riaccende fiducia. In famiglia piccoli gesti rafforzano la stabilità.

Capricorno

Nel lavoro i traguardi sono solidi e a lungo termine, mentre in amore prevale la voglia di stabilità. In famiglia e con gli amici i chiarimenti portano nuova serenità.

Acquario

Un pensiero originale apre strade inedite. Nel lavoro un’idea innovativa vi distingue, mentre in amore la libertà si fonde con la tenerezza. Le nuove amicizie portano stimoli, in famiglia invece serve più pazienza.

Pesci

Un po’ di smarrimento può rendere difficile decidere, ma la creatività resta il vostro punto di forza. Nei sentimenti emerge bisogno di protezione, in famiglia è importante chiarire piccoli malintesi.

L’oroscopo del giorno mercoledì 1 ottobre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo1ottobre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali