Oroscopo 10 febbraio 2026: martedì tra riscatti professionali e riflessioni necessarie
Ariete
Energia alta, ma controllate le parole. Evitate tensioni inutili con colleghi e partner. La sera niente colpi di testa: scegliete calma e prudenza.
Toro
Parlate subito se qualcosa non vi convince. Romanticismo e dolcezza aiutano a risolvere tensioni. Serata piacevole, tra benessere e stabilità ritrovata.
Gemelli
Non restate in difesa. È il momento di mettere in gioco idee e progetti. Entro il 13 potete convincere tutti.
Cancro
Chiarezza in amore per evitare malintesi. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti. Concentratevi su obiettivi concreti e lasciate perdere le polemiche.
Leone
Settimana tesa. Riflettete sugli errori recenti e limitate le spese impulsive. Umiltà e prudenza saranno decisive per ripartire.
Vergine
Non chiudetevi in casa. Accettate inviti e cercate nuove emozioni. Il passato si supera vivendo il presente con più coraggio.
Bilancia
Focus totale sul lavoro e voglia di riscatto. Attenzione però a non trascurare l’amore. Organizzate meglio il tempo.
Scorpione
Luna favorevole e magnetismo alle stelle. In amore avete una forza speciale. Lasciatevi andare senza paure.
Sagittario
Dichiarate i vostri sentimenti con sincerità. Sul lavoro serve pazienza: tempi lenti ma risultati in arrivo.
Capricorno
Tutto sembra sotto esame. Valutate con calma prima di tagliare i rami secchi. Non siate troppo drastici.
Acquario
Abbandonate la pigrizia e tirate fuori la creatività. Nuovi progetti prendono forma. Originalità premiata.
Pesci
Cielo vigoroso e grande generosità. Date senza stancarvi. Per il successo professionale aspettate il 14.