Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 10 febbraio 2026: martedì tra riscatti professionali e riflessioni necessarie

Oroscopo del giorno

9 Febbraio 2026

Oroscopo 10 febbraio 2026: martedì tra riscatti professionali e riflessioni necessarie

Oroscopo 10 febbraio 2026: martedì tra riscatti professionali e riflessioni necessarie

Ariete

Energia alta, ma controllate le parole. Evitate tensioni inutili con colleghi e partner. La sera niente colpi di testa: scegliete calma e prudenza.

Toro

Parlate subito se qualcosa non vi convince. Romanticismo e dolcezza aiutano a risolvere tensioni. Serata piacevole, tra benessere e stabilità ritrovata.

Gemelli

Non restate in difesa. È il momento di mettere in gioco idee e progetti. Entro il 13 potete convincere tutti.

Cancro

Chiarezza in amore per evitare malintesi. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti. Concentratevi su obiettivi concreti e lasciate perdere le polemiche.

Leone

Settimana tesa. Riflettete sugli errori recenti e limitate le spese impulsive. Umiltà e prudenza saranno decisive per ripartire.

Vergine

Non chiudetevi in casa. Accettate inviti e cercate nuove emozioni. Il passato si supera vivendo il presente con più coraggio.

Bilancia

Focus totale sul lavoro e voglia di riscatto. Attenzione però a non trascurare l’amore. Organizzate meglio il tempo.

Scorpione

Luna favorevole e magnetismo alle stelle. In amore avete una forza speciale. Lasciatevi andare senza paure.

Sagittario

Dichiarate i vostri sentimenti con sincerità. Sul lavoro serve pazienza: tempi lenti ma risultati in arrivo.

Capricorno

Tutto sembra sotto esame. Valutate con calma prima di tagliare i rami secchi. Non siate troppo drastici.

Acquario

Abbandonate la pigrizia e tirate fuori la creatività. Nuovi progetti prendono forma. Originalità premiata.

Pesci

Cielo vigoroso e grande generosità. Date senza stancarvi. Per il successo professionale aspettate il 14.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno martedì 10 febbraio 2026 è a cura di Astrid