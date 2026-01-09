Home

Oroscopo 10 gennaio 2026: meno paura, più verità, le stelle chiedono coraggio

9 Gennaio 2026

Ariete. Il fuoco che avete dentro va incanalato, non disperso. Meno impulsività, più ascolto del corpo. Le emozioni sono forti, ma l’equilibrio farà la differenza.

Toro. Il rimorso serve solo se porta crescita. Lasciate andare il passato e concentratevi sulla vostra strada. In amore emergono desideri da ascoltare con onestà.

Gemelli. Basta cercare la perfezione. Le sorprese più belle arrivano dall’inatteso. Energia alta, buone occasioni, ma attenzione a non proiettare vecchie delusioni.

Cancro. Un dolore recente vi ha scossi, ma non ha spento la vostra capacità di amare. Ritrovate lentamente forza, dialogo in famiglia e nuova consapevolezza.

Leone. Non dovete essere sempre forti. Accettate le pause senza giudicarvi. L’amore chiede autenticità, non invincibilità.

Vergine. Routine e doveri vi pesano. Riprendete in mano il vostro tempo. Un piccolo cambiamento può riaccendere entusiasmo e relazioni.

Bilancia. Non correte contro il tempo. L’amore non ha scadenze. Un chiarimento sincero libera tensioni e riporta serenità.

Scorpione. State affrontando qualcosa di profondo. Chiedere aiuto è coraggio. Attorno a voi c’è più sostegno di quanto crediate.

Sagittario. Sensibilità e vulnerabilità convivono. Curatevi, parlate, apritevi. Le relazioni sincere vi aiutano a ritrovare equilibrio.

Capricorno. Siete affidabili, ma stanchi. Una riflessione improvvisa chiarisce un nodo interiore. Ascoltatevi per recuperare motivazione.

Acquario. Valutate se perseverare o cambiare strategia. Spazi personali e passioni vi aiutano a ritrovare centratura.

Pesci. La paura vi blocca, ma il coraggio nasce agendo. L’amore invece resta il vostro punto fermo e vi rende più forti.

L’oroscopo del giorno sabato 10 gennaio 2026 è a cura di Astrid

