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Oroscopo del giorno

Oroscopo 10 luglio 2026: Vergine Regina dello zodiaco, Ariete e Cancro sul podio

Oroscopo del giorno

9 Luglio 2026

Oroscopo 10 luglio 2026: Vergine Regina dello zodiaco, Ariete e Cancro sul podio

Oroscopo 10 luglio 2026: Vergine Regina dello zodiaco, Ariete e Cancro sul podio

ARIETE

Voto 8

brillanti e intraprendenti.

Il dialogo in amore porterà più complicità e chiarirà piccoli dubbi. Sul lavoro una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve l’aspettate.

TORO

Voto 7

Venere vi aiuterà a vivere i sentimenti con occhi nuovi e più sereni. Nel lavoro servirà concentrazione, ma la vostra pazienza sarà premiata.

GEMELLI

Voto 8

Qualche tensione sentimentale andrà affrontata con calma e sincerità. Sul lavoro le vostre idee saranno convincenti e vi faranno guadagnare terreno.

CANCRO

Voto 9

splendenti e rassicuranti.

La Luna riporterà armonia nei sentimenti e favorirà emozioni autentiche. Anche sul lavoro saprete gestire tutto con maturità e grande credibilità.

LEONE

Voto 7

orgogliosi e generosi.

In amore sarà importante ascoltare anche i bisogni di chi vi sta accanto. Nel lavoro dimostrerete il vostro valore senza dover forzare i tempi.

VERGINE

Voto 9

Siete magnetici e vincenti.

L’amore vi regalerà emozioni sincere e una complicità speciale. Sul lavoro arriveranno conferme importanti che aspettavate da tempo.

Oroscopo 10 luglio 2026: Vergine Regina dello zodiaco, Ariete e Cancro sul podio

BILANCIA

Voto 7

Il partner apprezzerà la vostra disponibilità e la voglia di costruire insieme. Un pizzico di organizzazione in più vi farà guadagnare tempo prezioso.

SCORPIONE

Voto 8

Parlare apertamente dei vostri desideri renderà il rapporto ancora più forte. Nel lavoro scegliete con cura le priorità e la fortuna farà il resto.

SAGITTARIO

Voto 7

Qualche nuvola in amore richiederà più pazienza e comprensione reciproca. Sul lavoro nuove opportunità potrebbero aprire scenari molto interessanti.

CAPRICORNO

Voto 7

Il partner avrà bisogno soprattutto della vostra vicinanza e del vostro sostegno. Nel lavoro precisione e calma vi aiuteranno a evitare distrazioni.

ACQUARIO

Voto 6

Evitate polemiche inutili e cercate il dialogo con chi vi sta vicino. Sul lavoro alcune novità vi sorprenderanno, ma saprete adattarvi rapidamente.

PESCI

Voto 8

ispirati e sensibili.

Le emozioni saranno profonde anche se non tutto sarà semplice da esprimere. Sul lavoro arriveranno conferme importanti grazie al vostro impegno costante.

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L’oroscopo del giorno venerdì 10 luglio 2026 è a cura di Astrid