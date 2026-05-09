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Oroscopo del giorno

Oroscopo 10 maggio 2026: Vergine irresistibile, Gemelli brillano, Acquario stanco e polemico

Oroscopo del giorno

9 Maggio 2026

Oroscopo 10 maggio 2026: Vergine irresistibile, Gemelli brillano, Acquario stanco e polemico

Oroscopo 10 maggio 2026: Vergine irresistibile, Gemelli brillano, Acquario stanco e polemico

Ariete

Energia alle stelle, ma niente eccessi: oggi vincono lucidità e coraggio. Una scelta fatta d’istinto può regalarvi una sorpresa emozionante entro sera.

Toro

La domenica vi restituisce serenità e sicurezza. Un gesto affettuoso o una telefonata speciale riaccenderanno emozioni sincere e una voglia improvvisa di futuro.

Gemelli

Sorrisi, incontri e idee brillanti renderanno questa giornata frizzante. Il vostro entusiasmo contagioso attirerà occasioni fortunate e nuove complicità davvero sorprendenti.

Cancro

Le emozioni chiedono calma e dolcezza. Evitate discussioni inutili e lasciate parlare il cuore: una carezza sincera riuscirà a sciogliere tensioni rimaste sospese.

Leone

La giornata invita a rallentare e respirare profondamente. Meno orgoglio, più ascolto: ritroverete equilibrio e serenità proprio quando smetterete di controllare tutto.

Vergine

Splendete più del solito e attirate attenzioni positive ovunque. Godetevi emozioni leggere, sorrisi improvvisi e piccoli piaceri che renderanno indimenticabile questa domenica.

Oroscopo 10 maggio 2026

Bilancia

Un incontro inatteso può cambiare il tono della giornata. Fascino e diplomazia vi aiutano a risolvere tensioni e a vivere momenti davvero speciali.

Scorpione

Avete magnetismo, forza e intuizioni vincenti. Liberatevi del passato senza paura: il destino oggi vi apre una strada nuova e piena di soddisfazioni.

Sagittario

Avete voglia di movimento, libertà e avventure improvvise. Una novità inattesa riaccenderà entusiasmo e fiducia, regalando emozioni intense e una bellissima energia.

Capricorno

Lasciate da parte pensieri e doveri. Questa domenica premia leggerezza, relax e divertimento: una coincidenza fortunata potrebbe strapparvi un sorriso inatteso.

Acquario

La stanchezza si fa sentire e rischia di rendervi troppo polemici. Meglio rallentare e ascoltare di più: il silenzio oggi sarà il vostro alleato.

Pesci

Aria di cambiamento e nuove emozioni. Fate spazio al futuro lasciando andare ciò che pesa ancora: una notizia sorprendente illuminerà la vostra serata.

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L’oroscopo del giorno domenica 10 maggio 2026 è a cura di Astrid