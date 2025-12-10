Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 11 dicembre 2025: Equilibri da ritrovare e conti da sistemare

Oroscopo del giorno

10 Dicembre 2025

Oroscopo 11 dicembre 2025: Equilibri da ritrovare e conti da sistemare

Oroscopo 11 dicembre 2025

ARIETE

Giornata un po’ lenta nelle prime ore, tra stanchezza e pensieri sulle spese o su questioni domestiche. Con il passare del tempo però l’umore migliora e torna la voglia di fare chiarezza e sistemare ciò che conta.

TORO

State ritrovando energie e lucidità dopo settimane impegnative. In amore cresce la complicità e torna il piacere di fare progetti insieme. La stabilità che riconquistate diventa la vostra forza.

GEMELLI

Si apre una fase carica di entusiasmo: arrivano notizie, cambiamenti improvvisi e idee che vi rimettono in moto. In amore c’è voglia di rendere la quotidianità più vivace. A fine giornata sarete stanchi ma soddisfatti.

CANCRO

È il momento di chiudere una questione pesante e liberarvi di un fardello emotivo. La voglia di riposo è tanta, ma ascoltarvi e rallentare sarà essenziale per recuperare equilibrio.

LEONE

Finalmente tornate a respirare. La giornata porta occasioni nelle relazioni e nel lavoro, ma la chiave è non disperdervi: seguite una cosa per volta. In famiglia torna una bella armonia.

VERGINE

Non potete più trattenere ciò che provate: arriva il momento di parlare e chiarire. Le stelle favoriscono un progetto importante e vi spingono a prendervi cura del vostro benessere.

Oroscopo 11 dicembre 2025

BILANCIA

Occhio alle spese impulsive: meglio gestire con più attenzione. Un progetto a cui tenete riprende forza, ma serve più fiducia e meno pessimismo, soprattutto con chi amate.

SCORPIONE

Guardandovi indietro capite quanto siete cresciuti. L’amore torna al centro con passione e intensità. Anche se qualcuno prova a ostacolarvi, il vostro carattere vi fa andare avanti senza esitazioni.

SAGITTARIO

Avete energie nuove per rimettere ordine e recuperare terreno. Una preoccupazione pesa ancora, ma parlarne alleggerisce molto. Belle novità in famiglia e nei sentimenti.

CAPRICORNO

Vi sentite sotto pressione e ogni decisione pesa più del solito. Evitate reazioni impulsive e ritagliatevi spazi solo per voi. Presto torneranno emozioni forti che riaccendono entusiasmo e desiderio.

ACQUARIO

Vi muovete con fatica e il morale non è dei migliori. Non forzate nulla: rimandate ciò che non è urgente e dedicatevi a qualcosa di leggero. Anche negli spostamenti meglio andarci piano.

PESCI

Energia bassa e umore altalenante. La stanchezza aumenta la suscettibilità, soprattutto in famiglia. Con un po’ di calma e attenzioni per voi stessi tornerà l’armonia.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno lunedì 1 dicembre 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo1dicembre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali