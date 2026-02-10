Oroscopo 11 febbraio 2026: Pesci e scorpione protagonisti in amore in questo mercoledì
Oroscopo 11 febbraio 2026
Ariete
Evitate false speranze e giochi ambigui. Meglio un porto sicuro che conquiste vuote. Sul lavoro, proposta interessante in arrivo.
Toro
È tempo di decidere, anche se costa. Meglio chiudere ora che trascinare tensioni. Prudenza nelle spese impreviste.
Gemelli
Occasione perfetta per rimediare in amore. Mostratevi autentici. Nuovi contatti professionali portano vantaggi concreti.
Cancro
Ritrovate pace interiore e maggiore fiducia. Proteggete il buonumore. Intuizioni brillanti da valorizzare anche sul lavoro.
Leone
Tensioni e gelosie mettono alla prova la pazienza. Pesate le parole. Lo stress passa, presto tornerete protagonisti.
Vergine
Concedetevi calore e progettualità di coppia. Stabilità costruita con piccoli passi. Ottima occasione di riscatto professionale.
Bilancia
Eliminate i dubbi e fate un passo avanti. Sogni pronti a diventare realtà. Crescita professionale favorita.
Scorpione
Osate in amore, aprite il cuore senza paura. Energia magnetica. Stabilità economica sempre più vicina.
Sagittario
Curate immagine e autostima. Magnetismo in aumento. Un extra lavorativo può finanziare momenti speciali.
Capricorno
Circondatevi di chi vi fa sorridere. Stabilità affettiva in crescita. Ascoltate un collega: consiglio prezioso.
Acquario
Credete nel vostro valore. Riprendete spazio in coppia. Sistemate questioni burocratiche rimaste in sospeso.
Pesci
Nuovo amore in arrivo, anche se siete incerti. Opportunità d’oro sul lavoro. Fidatevi del destino.