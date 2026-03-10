Oroscopo 11 marzo 2026: il cielo cambia le carte in tavola, sorprese e colpi di scena
Ariete
Energia elettrica nell’aria: il vostro spirito innovatore si accende. È il momento di cambiare ciò che non vi stimola più e lanciare nuove idee.
Toro
Il vento gira a vostro favore. I blocchi del passato si dissolvono e la strada si apre davanti a voi: diventate protagonisti delle vostre scelte.
Gemelli
Desiderio di riscatto potentissimo. Tagliate i rami secchi senza esitazioni: liberare spazio nella vostra vita attirerà opportunità sorprendenti e nuovi successi.
Cancro
Creatività e pianificazione vi guidano. Superate vecchie remore sentimentali e guardate avanti: idee nuove e collaborazioni inaspettate possono aprire strade interessanti.
Leone
Forma straordinaria e carisma alle stelle. Usate questa energia costruttiva per guidare gli altri e concedetevi anche un momento di mondanità.
Vergine
Giornata dinamica. Marte vi rende intraprendenti: riorganizzate progetti e routine, affrontando gli imprevisti con lucidità e trasformando ogni ostacolo in opportunità.
Bilancia
Luna pungente e nervi sensibili. Evitate falsi sorrisi: cercate invece il calore degli affetti sinceri per ritrovare equilibrio e serenità.
Scorpione
Nuovo slancio e intuizione affilata. Accelerate sui progetti importanti e ignorate chi perde tempo: oggi contano solo azioni concrete e risultati.
Sagittario
Cielo severo e passo lento. Sentite il peso delle attese: portate pazienza e soprattutto evitate qualsiasi azzardo economico.
Capricorno
Giornata riflessiva. Il lavoro chiede attenzione, ma non trascurate chi vi ama. Ammettere un errore oggi vi renderà più forti domani.
Acquario
Stelle armoniose e concilianti. Ottimo momento per chiarire vecchi contrasti e progettare qualcosa di importante insieme alla persona che amate.
Pesci
Mutamento emotivo profondo. Mantenete la calma davanti a una questione delicata: lucidità e sensibilità vi guideranno verso una soluzione liberatoria.