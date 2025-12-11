Oroscopo 12 dicembre 2025: “Quando il venerdì sembra un lunedì”
Ariete
Giornata un po’ piatta, con energia bassa e voglia di staccare. Casa e piccole questioni pratiche richiedono attenzione immediata. Meglio proteggere le energie, evitare reazioni impulsive e concedersi solo contatti leggeri.
Toro
State tirando le somme su una situazione importante. Desiderio di cambiare e paura di farlo convivono, mentre la mente corre lontano in cerca di aria nuova. Nei rapporti nati da poco servono conferme e stabilità.
Gemelli
L’energia torna forte e vi rimette in movimento, ma attenzione a non disperdervi. I sentimenti prendono slancio: chi ama parla chiaro, chi cerca emozioni può fare incontri interessanti.
Cancro
Dopo giorni difficili, tornate a respirare. La tensione cala e ritrovate lucidità nei progetti bloccati. In amore chiedete stabilità e presto la riceverete. Con costanza potete dare una spinta ai vostri sogni.
Leone
State combattendo una battaglia interiore che pesa più del previsto. Alcune incombenze vanno chiuse senza rimandare. Nel gruppo di amici qualcosa cambia e un’emozione inattesa potrebbe sorprendervi.
Vergine
La stanchezza si fa sentire e l’umore tende all’apatico. Meglio ridurre impegni e evitare discussioni. Chi ha vissuto una perdita la sente ancora molto. L’indifferenza strategica oggi è la vostra protezione.
Bilancia
Dopo un periodo pesante, la strada torna percorribile. Le difficoltà economiche rallentano ma non bloccano la creatività. In amore riparte la complicità. Cresce anche il desiderio di rinnovarvi e cambiare aria.
Scorpione
Giornata tranquilla ma in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Una notizia potrebbe cambiare le prossime settimane. Il corpo chiede riposo. In amore aprirvi resta difficile, ma i tempi stanno maturando.
Sagittario
Siete stanchi, più per ciò che non vi rappresenta che per ciò che fate. Serve una direzione chiara. Tra responsabilità familiari e impegni pesanti riaffiora però la voglia di iniziare qualcosa di nuovo.
Capricorno
Serve risolvere alcune questioni pratiche per recuperare energie. In amore torna una bella sintonia. Negli altri rapporti, invece, potrebbe servire prendere distanza da chi mostra invidia o competizione.
Acquario
Vi dedicate a tutti, spesso dimenticando voi stessi. Arriva una fase più stabile, ma alcuni movimenti economici richiedono prudenza. La giornata è piena, ma la sera porta un recupero dolce.
Pesci
Giornata positiva ma con qualche tensione da gestire con diplomazia. L’umore oscilla, ma arrivano segnali importanti in arrivo. Le coppie cercano più intimità, chi è stanco del lavoro pensa a un cambiamento vero.
L’oroscopo del giorno venerdì 12 dicembre 2025 è a cura di Astrid
