Oroscopo 12 febbraio 2026. Il giorno dei leader: energia massima per pochi, riflessione obbligata per altri

11 Febbraio 2026

Ariete

Non alimentate illusioni solo per sentirvi desiderati. Serve chiarezza, non giochi ambigui. In amore fermatevi e scegliete stabilità. Sul lavoro tenetevi pronti: una proposta interessante può sorprendervi all’improvviso.

Toro

È il momento di decidere. Rimandare non protegge nessuno, anzi complica tutto. Se un legame è finito, chiudete con dignità. Sul piano economico prudenza: una spesa inattesa è dietro l’angolo.

Gemelli

Occasione di recupero in amore: fatevi avanti senza maschere. Mostrate il meglio di voi con sicurezza. Anche nel lavoro arrivano contatti utili e proposte vantaggiose: muovetevi con determinazione.

Cancro

State ritrovando equilibrio e serenità. Se qualcuno vi chiede fiducia, valutate con calma. Proteggete il vostro buonumore. Sul lavoro avete intuizioni brillanti: è ora di valorizzarle davvero.

Leone

Tensioni e gelosie vi mettono alla prova. Pesate le parole, perché una frase di troppo può lasciare il segno. Lo stress passerà presto: tornerete protagonisti con la vostra solita forza.

Vergine

Giornata ideale per costruire, non per improvvisare. In amore puntate sulla concretezza e sui progetti condivisi. Sul lavoro arriva finalmente l’occasione per far valere le vostre ragioni.

Bilancia

Basta dubbi paralizzanti. Se qualcuno vi interessa, approfondite senza paura. È tempo di fare un passo deciso verso il futuro. Anche negli affari il momento è favorevole: osate di più.

Scorpione

Aprire il cuore oggi è un atto di coraggio. Se avete chiuso con l’amore, rimettervi in gioco può sorprendervi. Sul lavoro la stabilità economica è vicina, ma dipende dalla vostra costanza.

Sagittario

Curate la vostra immagine e l’autostima salirà. Piccoli successi personali vi rendono irresistibili. In ambito professionale uno sforzo extra può trasformarsi in un guadagno concreto.

Capricorno

Circondatevi di chi sa capirvi anche nel silenzio. La stabilità affettiva nasce dalla complicità. Sul lavoro siete solidi, ma ascoltare un collega può aprirvi prospettive inattese.

Acquario

Credete di più nel vostro valore. Se vi sentite messi da parte, è il momento di riprendervi spazio e rispetto. Sistemate anche questioni burocratiche: non possono più aspettare.

Pesci

L’amore bussa forte, anche se vi sentite incerti. Non lasciate che il passato vi blocchi. Una persona carismatica può riportarvi il sorriso. E sul lavoro arrivano opportunità davvero importanti.

L’oroscopo del giorno giovedì 12 febbraio 2026 è a cura di Astrid