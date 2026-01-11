Home

11 Gennaio 2026

Oroscopo 12 gennaio 2026, ecco come inizia la settimana

Ariete

La settimana inizia con una sensazione di spazio ritrovato. Nel lavoro torna il desiderio di ordine senza perdere libertà. Nei rapporti conta il confronto sincero: poche parole giuste sciolgono tensioni e aprono prospettive utili.

Toro

Clima stabile e concreto. Le decisioni professionali vengono prese con calma e portano risultati solidi. Nei rapporti servono gesti semplici ma autentici. Le basi che costruite ora durano nel tempo.

Gemelli

Giornata dispersiva. Troppe idee rischiano di creare confusione. Attenzione alle parole nei rapporti: meglio riflettere prima di parlare. Ordine e continuità aiutano a ritrovare chiarezza.

Cancro

Stanchezza mentale e bisogno di sicurezza. Alcune dinamiche non si controllano, ma il dialogo sincero evita distanze emotive. Scegliere ciò che fa stare meglio apre nuove prospettive.

Leone

Aspettative non confermate possono creare frustrazione. Nel lavoro lasciate parlare i risultati. Nei rapporti l’orgoglio va gestito: ammettere un limite rafforza i legami veri.

Vergine

Confusione e calo di motivazione. Evitate di assumervi responsabilità non vostre. Nei rapporti il silenzio non aiuta: chiarire con calma riporta equilibrio.

Bilancia

Serve equilibrio tra dare e ricevere. Nel lavoro non accontentate tutti a scapito vostro. Nei rapporti, sincerità anche scomoda porta rispetto e stabilità.

Scorpione

Bisogno di controllo elevato. Fidatevi dei processi e lasciate spazio al confronto. Le decisioni graduali funzionano meglio di quelle drastiche.

Sagittario

Rallentamenti e nervosismo. Forzare non serve. Rivedere obiettivi e strategie aiuta a ritrovare direzione e a ridurre la tensione.

Capricorno

Responsabilità pesanti. Imparate a delegare. Nei rapporti aprirsi al dialogo evita distanze. Obiettivi più sostenibili riducono lo stress.

Acquario

Desiderio di autonomia e cambiamento. Idee valide, ma vanno spiegate bene. Equilibrio tra libertà e responsabilità rende il percorso stabile.

Pesci

Chiarezza pratica e sensibilità emotiva. Distinguete ciò che conta davvero. Piccoli risultati confermano che la direzione è quella giusta.

L’oroscopo del giorno lunedì 12 gennaio 2026 è a cura di Astrid

