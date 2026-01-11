Oroscopo 12 gennaio 2026, ecco come inizia la settimana
Ariete
La settimana inizia con una sensazione di spazio ritrovato. Nel lavoro torna il desiderio di ordine senza perdere libertà. Nei rapporti conta il confronto sincero: poche parole giuste sciolgono tensioni e aprono prospettive utili.
Toro
Clima stabile e concreto. Le decisioni professionali vengono prese con calma e portano risultati solidi. Nei rapporti servono gesti semplici ma autentici. Le basi che costruite ora durano nel tempo.
Gemelli
Giornata dispersiva. Troppe idee rischiano di creare confusione. Attenzione alle parole nei rapporti: meglio riflettere prima di parlare. Ordine e continuità aiutano a ritrovare chiarezza.
Cancro
Stanchezza mentale e bisogno di sicurezza. Alcune dinamiche non si controllano, ma il dialogo sincero evita distanze emotive. Scegliere ciò che fa stare meglio apre nuove prospettive.
Leone
Aspettative non confermate possono creare frustrazione. Nel lavoro lasciate parlare i risultati. Nei rapporti l’orgoglio va gestito: ammettere un limite rafforza i legami veri.
Vergine
Confusione e calo di motivazione. Evitate di assumervi responsabilità non vostre. Nei rapporti il silenzio non aiuta: chiarire con calma riporta equilibrio.
Bilancia
Serve equilibrio tra dare e ricevere. Nel lavoro non accontentate tutti a scapito vostro. Nei rapporti, sincerità anche scomoda porta rispetto e stabilità.
Scorpione
Bisogno di controllo elevato. Fidatevi dei processi e lasciate spazio al confronto. Le decisioni graduali funzionano meglio di quelle drastiche.
Sagittario
Rallentamenti e nervosismo. Forzare non serve. Rivedere obiettivi e strategie aiuta a ritrovare direzione e a ridurre la tensione.
Capricorno
Responsabilità pesanti. Imparate a delegare. Nei rapporti aprirsi al dialogo evita distanze. Obiettivi più sostenibili riducono lo stress.
Acquario
Desiderio di autonomia e cambiamento. Idee valide, ma vanno spiegate bene. Equilibrio tra libertà e responsabilità rende il percorso stabile.
Pesci
Chiarezza pratica e sensibilità emotiva. Distinguete ciò che conta davvero. Piccoli risultati confermano che la direzione è quella giusta.
L’oroscopo del giorno lunedì 12 gennaio 2026 è a cura di Astrid
