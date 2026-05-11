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Oroscopo del giorno

Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti

Oroscopo del giorno

11 Maggio 2026

Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti

Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti

Ariete

Idee chiarissime e grinta da leader: rallentate soltanto il ritmo e proteggete il vostro equilibrio mentale questa sera.

Toro

Determinati e concreti: oggi una scelta intelligente può regalarvi soddisfazioni economiche e nuovi rapporti davvero preziosi.

Gemelli

Nervosismo e confusione rischiano di complicare tutto: contate fino a dieci prima di parlare troppo impulsivamente.

Cancro

Il cuore torna leggero: creatività, entusiasmo e voglia di rinascita trasformano questo martedì in una piccola magia.

Leone

Avete bisogno di calma più che applausi: scegliete poche persone sincere e ritroverete finalmente serenità interiore autentica.

Vergine

Siete irresistibili e luminosi: ogni parola detta col sorriso oggi può trasformarsi in una straordinaria occasione vincente.

Bilancia

Fascino e intuizione lavorano insieme: un incontro speciale o una confessione cambiano il tono dell’intera giornata.

Scorpione

Carisma potentissimo e contatti decisivi: chiarire un vecchio malinteso vi farà sentire finalmente liberi e fortissimi dentro.

Sagittario

Stress e stanchezza chiedono una pausa immediata: il silenzio di casa oggi sarà il vostro rifugio perfetto.

Capricorno

Audaci, magnetici e imbattibili: il successo vi cerca, ma dovrete avere il coraggio di prendervelo subito davvero.

Acquario

Lucidi ma impazienti: evitate discussioni inutili e concedetevi relax totale prima che la tensione prenda il sopravvento.

Pesci

Dolcezza e armonia vi accompagnano: una notizia inattesa porterà emozioni sincere e una splendida serenità familiare.

Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti

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L’oroscopo del giorno martedì 12 maggio 2026 è a cura di Astrid