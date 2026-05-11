Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti
Oroscopo 12 maggio 2026: Vergine domina il cielo, Gemelli in crisi, Capricorno travolge tutti
Ariete
Idee chiarissime e grinta da leader: rallentate soltanto il ritmo e proteggete il vostro equilibrio mentale questa sera.
Toro
Determinati e concreti: oggi una scelta intelligente può regalarvi soddisfazioni economiche e nuovi rapporti davvero preziosi.
Gemelli
Nervosismo e confusione rischiano di complicare tutto: contate fino a dieci prima di parlare troppo impulsivamente.
Cancro
Il cuore torna leggero: creatività, entusiasmo e voglia di rinascita trasformano questo martedì in una piccola magia.
Leone
Avete bisogno di calma più che applausi: scegliete poche persone sincere e ritroverete finalmente serenità interiore autentica.
Vergine
Siete irresistibili e luminosi: ogni parola detta col sorriso oggi può trasformarsi in una straordinaria occasione vincente.
Bilancia
Fascino e intuizione lavorano insieme: un incontro speciale o una confessione cambiano il tono dell’intera giornata.
Scorpione
Carisma potentissimo e contatti decisivi: chiarire un vecchio malinteso vi farà sentire finalmente liberi e fortissimi dentro.
Sagittario
Stress e stanchezza chiedono una pausa immediata: il silenzio di casa oggi sarà il vostro rifugio perfetto.
Capricorno
Audaci, magnetici e imbattibili: il successo vi cerca, ma dovrete avere il coraggio di prendervelo subito davvero.
Acquario
Lucidi ma impazienti: evitate discussioni inutili e concedetevi relax totale prima che la tensione prenda il sopravvento.
Pesci
Dolcezza e armonia vi accompagnano: una notizia inattesa porterà emozioni sincere e una splendida serenità familiare.