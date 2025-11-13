Home

Oroscopo 14 novembre 2025, le stelle favoriscono Ariete, Gemelli e Vergine

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

Giornata energica e piena di grinta! La vostra determinazione vi permetterà di affrontare ogni sfida con coraggio. Ottimo momento per agire e proporre idee nuove. In amore, la passione torna a brillare.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

La parola chiave è “complicità”. L’intesa con il partner cresce e vi sentite in perfetta sintonia. Se siete single, un incontro inatteso potrà sorprendervi. Collaborazioni vincenti anche sul lavoro.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

Fascino e simpatia al massimo! Conquisterete con un sorriso e attirerete nuove opportunità. In amore siete irresistibili, e nel lavoro potrete ottenere ottimi risultati grazie alla vostra parlantina brillante.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

Qualche nube di invidia attorno a voi, ma non lasciatevi influenzare. Restate concentrati sui vostri obiettivi e proteggete la vostra serenità. In amore, evitate confronti e cercate equilibrio.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Alti e bassi in amore, ma anche momenti di grande intensità. La chiave è la comunicazione sincera. Sul lavoro, la fiducia in voi stessi vi guiderà verso risultati concreti.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

La fortuna è tutta dalla vostra parte! Giornata perfetta per osare, tentare la sorte o chiudere affari importanti. In amore, cogliete l’attimo: le stelle vi sorridono e la felicità è a portata di mano.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Troppi impegni vi mettono alla prova. Fermatevi un attimo e riorganizzate le priorità. Solo rallentando ritroverete il vostro equilibrio naturale e la serenità che vi contraddistingue.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

Un po’ di tensione in famiglia, ma con calma e dialogo tutto si risolve. Evitate reazioni impulsive e dedicate tempo a voi stessi per rilassarvi e ritrovare armonia interiore.

SAGITTARIO (22 novembre – 20 dicembre)

Curiosità e creatività alle stelle! Ottimo momento per imparare, esplorare e progettare viaggi o nuove esperienze. In amore, la vostra energia positiva attirerà solo belle persone.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

Armonia e serenità vi accompagnano. Tutto scorre con equilibrio, sia in famiglia che sul lavoro. Approfittate di questa stabilità per pianificare il futuro con lucidità e fiducia.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Attenzione alle spese: la prudenza è d’obbligo. Evitate acquisti impulsivi e valutate bene ogni decisione. Gestendo le finanze con saggezza, otterrete maggiore libertà in futuro.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Intuito e sensibilità saranno i vostri superpoteri. Seguite la voce interiore e non sbaglierete. In amore e nel lavoro arrivano gratificazioni che vi faranno sentire appagati e in pace con voi stessi.

L’oroscopo del giorno venerdì 14 novembre 2025 è a cura di Astrid

