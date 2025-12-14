Home

Oroscopo 15 dicembre 2025: ecco come inizia la settimana

14 Dicembre 2025

Oroscopo 15 dicembre 2025

Ariete:

la giornata chiede ritmo controllato e visione d’insieme. L’energia è buona, ma va gestita con ordine. Nel lavoro servono scelte ponderate, nei rapporti meglio ascoltare prima di agire. La sera aiuta a pianificare con lucidità.

Toro:

lunedì all’insegna della concretezza. Avanzi passo dopo passo, senza forzature. Sul lavoro conta la costanza, in amore invece cresce il vostro bisogno di stabilità. Concentrarti su ciò che è già avviato ti darà sicurezza.

Gemelli:

La mente corre veloce e stimoli interessanti accompagnano la giornata. Il dialogo diventa una risorsa preziosa, soprattutto nel lavoro. In amore invece torna leggerezza. Attenzione solo a non disperdere energie in troppe direzioni.

Cancro:

In questo lunedì la vostra sensibilità è accentuata così come il bisogno di chiarezza emotiva. Nel lavoro pertanto serve pragmatismo mentre nei rapporti è importante curare i dettagli. Un confronto pacato ti aiuta a ritrovare equilibrio e serenità interiore.

Leone:

Le stelle promettono una giornata luminosa e dinamica. Il lavoro offre occasioni di visibilità, mentre in amore cresce la complicità. Mantieni equilibrio tra entusiasmo e prudenza per consolidare risultati importanti.

Vergine:

Precisione e organizzazione guidano il lunedì. È il momento giusto per rivedere progetti e mettere ordine. Nei rapporti è importante evitare il vostro controllo eccessivo: fidarsi di più farà la differenza.

Bilancia:

Il quadro astrologico favorisce chiarimenti e collaborazioni. In amore torna l’armonia mentre nel lavoro ricorda che conta la diplomazia. Mediare con equilibrio ti permette di chiudere la giornata con maggiore consapevolezza.

Scorpione:

L’energia intensa e la determinazione è marcata. Nel lavoro sai essere strategico e in amore cerchi profondità e verità. Le decisioni prese oggi possono avere effetti duraturi.

Sagittario:

Le stelle in questa giornata vi invitano alla prudenza. Ridimensiona le aspettative e concentrati sull’essenziale. Un atteggiamento più disciplinato aiuta a ritrovare chiarezza e serenità.

Capricorno:

Questo è un lunedì costruttivo e concreto. La costanza viene premiata, anche nei rapporti personali. Ogni passo rafforza basi importanti per il futuro.

Acquario:

Giornata di rallentamenti ma utili a rivedere priorità. Nel lavoro e nei rapporti serve chiarezza. È una giornata di riflessione, preziosa per capire cosa lasciare andare.

Pesci:

Sensibilità e intuizione guidano questo lunedì. Creatività e dolcezza favoriscono lavoro e affetti. Mantieni i piedi a terra per trasformare le emozioni in scelte concrete.

L’oroscopo del giorno lunedì 15 dicembre 2025 è a cura di Astrid

