Oroscopo 15 febbraio 2026: cuori in assestamento, la domenica rimette tutto al posto giusto
Ariete
La paura del cambiamento ti sfida, ma oggi scegli di muoverti. Basta un’azione concreta per ritrovare controllo. Meno impulsività, più strategia: così trasformi tensione in forza vera.
Toro
Il tuo valore non deve restare in silenzio. Parla, proponi, fatti vedere. Una risposta attesa si avvicina. Stabilità in crescita, ma serve fiducia nelle novità.
Gemelli
Se qualcosa non funziona, cambia metodo. Energia brillante, mente veloce. Organizzati meglio e torna leggerezza. Un’opportunità si muove dietro le quinte: resta vigile.
Cancro
Smetti di confrontarti, guarda i tuoi progressi. La giornata si chiude più dolce del previsto. Cura casa e cuore. La serenità nasce quando ti accetti.
Leone
Una ferita non cancella il tuo valore. Rialzati con eleganza. Oggi scegli relazioni sane e motivazione concreta. Il passato insegna, ma non decide il futuro.
Vergine
Riflessione lucida, scelte ponderate. Non lasciare che l’insicurezza blocchi i tuoi progetti. In amore servono gesti costanti. Presto ritrovi slancio e direzione chiara.
Bilancia
Ascolta le critiche utili, ignora il resto. L’umore migliora e torna complicità. Riordina spazi e pensieri. Una nuova conoscenza potrebbe sorprenderti.
Scorpione
Emozioni intense, ma niente scontri inutili. Scegli con cura chi merita il tuo tempo. Nel lavoro respiri tregua. Quando lasci andare il peso, torni magnetico.
Sagittario
Inizia, anche senza sentirti pronto. L’energia arriva facendo. Dialoghi fluidi, chiarimenti possibili. Una piccola gratificazione serale ti rimette al centro.
Capricorno
Responsabilità pesanti, ma non sei solo. Delegare è forza. Riordina priorità e ascolta il corpo. Una confidenza sincera alleggerisce tensioni profonde.
Acquario
Nervosismo iniziale, poi maggiore chiarezza. Rivedi conti e scelte con lucidità. Non isolarti: un confronto riporta equilibrio e prospettiva concreta.
Pesci
Torna il bisogno di metterti al centro. Meno idealizzazioni, più realtà. Cura corpo e spazi. La leggerezza nasce quando smetti di inseguire perfezione.