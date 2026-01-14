Home

Oroscopo 15 gennaio 2026: cosa prospettano le stelle di metà mese

14 Gennaio 2026

Oroscopo 15 gennaio 2026: cosa prospettano le stelle di metà mese

Ariete

Giornata dinamica, spinta da un forte desiderio di libertà e rinnovamento. Sul lavoro arrivano idee audaci e proposte che attirano attenzione. In amore siete intraprendenti e passionali: osare oggi paga.

Toro

Avete bisogno di risposte chiare e fatti concreti. Sul lavoro non accettate promesse vaghe e puntate alla stabilità. Nei rapporti chiedete lo stesso impegno che offrite, ma senza diventare troppo rigidi.

Gemelli

Siete tra i protagonisti della giornata. Disinvolti, brillanti e sicuri, è il momento di agire. Ottime occasioni sul lavoro e fascino alle stelle nei rapporti: il successo passa dalle parole giuste.

Cancro

Una situazione relazionale richiede umiltà. Mettere da parte l’orgoglio sblocca un conflitto importante. Sul lavoro meglio collaborare che polemizzare. In serata torna la serenità domestica.

Leone

Energia, entusiasmo e dinamismo vi accompagnano per tutta la giornata. Sul lavoro guidate gli altri con carisma. In amore siete generosi e protettivi. Ottimo momento per attività fisiche e sociali.

Vergine

Giornata complessa e piena di impegni. Vi sentite sotto pressione e poco supportati. Selezionate le vere priorità mentre in amore evitate di scaricare tensioni: una serata tranquilla ristabilisce equilibrio.

Bilancia

I sentimenti sono al centro. Calore, passione e desiderio di intimità rafforzano la coppia. Favoriti anche i single. Sul lavoro la diplomazia vi aiuta a risolvere piccoli contrasti.

Scorpione

L’intuizione è la vostra forza. Sapete quando agire e quando osservare. Sul lavoro superate imprevisti con intelligenza mentre in amore c’è una sintonia profonda, quasi silenziosa.

Sagittario

Complicità e comprensione guidano i rapporti. Basta uno sguardo per capirsi. Ottimo clima anche sul lavoro, dove la collaborazione porta risultati rapidi. Giornata serena e appagante.

Capricorno

Energia in calo e bisogno di silenzio. Fate il vostro dovere ma senza entusiasmo. Non forzate l’umore: una persona positiva o un piccolo successo serale può riaccendere la fiducia.

Acquario

Giornata ricca di occasioni da cogliere al volo. Proposte, inviti o idee fortunate chiedono decisioni rapide mentre In amore sentite voglia di novità. Saltate sul treno giusto senza esitazioni.

Pesci

Stanchezza e nervosismo si fanno sentire. Sul lavoro vitate discussioni e decisioni importanti mentre in amore serve dolcezza. Prendetevi tempo per voi: rallentare oggi evita errori domani.

L’oroscopo del giorno giovedì 15 gennaio 2026 è a cura di Astrid

