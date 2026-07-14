Oroscopo 15 luglio 2026: Capricorno al top, Gemelli irresistibili, Sagittario evitate polemiche
Oroscopo 15 luglio 2026
ARIETE
Voto 7,5. Determinazione e conciliazione. Un dialogo sincero scioglie ogni tensione in amore, mentre sul lavoro la precisione vi spalanca porte che sembravano chiuse.
TORO
Voto 8. La serenità conquista il cuore e rende speciali i rapporti, mentre un’intuizione pratica vi permette di ottenere un risultato davvero brillante.
GEMELLI
Voto 9. Frizzanti e irresistibili. Fascino e parole vincenti trasformano ogni incontro in un’opportunità, mentre una bella notizia rilancia entusiasmo e fiducia
CANCRO
Voto 7,5. Siete sensibili e costruttivi. Lasciate il passato alle spalle e scegliete il sorriso: un gesto gentile riporta armonia sia in famiglia sia nei sentimenti.
LEONE
Voto 8,5. Carismatici e convincenti. La vostra energia accende ogni ambiente e un progetto riceve finalmente gli applausi che merita. In amore basta uno sguardo per fare centro.
VERGINE
Voto 7. Siete riflessivi e lungimiranti. Mettete da parte l’orgoglio e ritroverete complicità. Sul lavoro un’idea semplice si rivela la soluzione più efficace.
Oroscopo 15 luglio 2026: Capricorno al top, Gemelli irresistibili, Sagittario evitate polemiche
BILANCIA
Voto 6,5. Oggi dovete essere pazienti e diplomatici. Qualche rallentamento non spegne il vostro fascino: organizzazione e sorriso vi faranno recuperare terreno entro sera.
SCORPIONE
Voto 8,5. Intensi e affidabili. L’intesa con chi amate cresce a vista d’occhio, mentre la determinazione vi permette di superare ogni sfida con eleganza.
SAGITTARIO
Voto 6. Oggi dovrete essere prudenti e riflettere molto prima di agire. Evitate polemiche inutili e dedicate tempo a voi stessi. Domani avrete idee più chiare e nuove energie per ripartire.
CAPRICORNO
Voto 10. Imbattibili e vincenti. Le stelle vi incoronano protagonisti assoluti: successo professionale, amore complice e una fortuna che vi accompagna in ogni scelta.
ACQUARIO
Voto 6,5. Siate sinceri e pazienti. Chiarire un malinteso sarà la mossa migliore della giornata. Sul lavoro mantenete sangue freddo e arriveranno presto soddisfazioni.
PESCI
Voto 7. Seguite il vostro istinto senza idealizzare tutto: una sorpresa positiva nel lavoro restituisce entusiasmo e voglia di ricominciare.