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Oroscopo del giorno

Oroscopo 15 luglio 2026: Capricorno al top, Gemelli irresistibili, Sagittario evitate polemiche

Oroscopo del giorno

14 Luglio 2026

Oroscopo 15 luglio 2026: Capricorno al top, Gemelli irresistibili, Sagittario evitate polemiche

Oroscopo 15 luglio 2026

ARIETE

Voto 7,5. Determinazione e conciliazione. Un dialogo sincero scioglie ogni tensione in amore, mentre sul lavoro la precisione vi spalanca porte che sembravano chiuse.

TORO

Voto 8. La serenità conquista il cuore e rende speciali i rapporti, mentre un’intuizione pratica vi permette di ottenere un risultato davvero brillante.

GEMELLI

Voto 9. Frizzanti e irresistibili. Fascino e parole vincenti trasformano ogni incontro in un’opportunità, mentre una bella notizia rilancia entusiasmo e fiducia

CANCRO

Voto 7,5. Siete sensibili e costruttivi. Lasciate il passato alle spalle e scegliete il sorriso: un gesto gentile riporta armonia sia in famiglia sia nei sentimenti.

LEONE

Voto 8,5. Carismatici e convincenti. La vostra energia accende ogni ambiente e un progetto riceve finalmente gli applausi che merita. In amore basta uno sguardo per fare centro.

VERGINE

Voto 7. Siete riflessivi e lungimiranti. Mettete da parte l’orgoglio e ritroverete complicità. Sul lavoro un’idea semplice si rivela la soluzione più efficace.

Oroscopo 15 luglio 2026: Capricorno al top, Gemelli irresistibili, Sagittario evitate polemiche

BILANCIA

Voto 6,5. Oggi dovete essere pazienti e diplomatici. Qualche rallentamento non spegne il vostro fascino: organizzazione e sorriso vi faranno recuperare terreno entro sera.

SCORPIONE

Voto 8,5. Intensi e affidabili. L’intesa con chi amate cresce a vista d’occhio, mentre la determinazione vi permette di superare ogni sfida con eleganza.

SAGITTARIO

Voto 6. Oggi dovrete essere prudenti e riflettere molto prima di agire. Evitate polemiche inutili e dedicate tempo a voi stessi. Domani avrete idee più chiare e nuove energie per ripartire.

CAPRICORNO

Voto 10. Imbattibili e vincenti. Le stelle vi incoronano protagonisti assoluti: successo professionale, amore complice e una fortuna che vi accompagna in ogni scelta.

ACQUARIO

Voto 6,5. Siate sinceri e pazienti. Chiarire un malinteso sarà la mossa migliore della giornata. Sul lavoro mantenete sangue freddo e arriveranno presto soddisfazioni.

PESCI

Voto 7. Seguite il vostro istinto senza idealizzare tutto: una sorpresa positiva nel lavoro restituisce entusiasmo e voglia di ricominciare.

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L’oroscopo del giorno mercoledì 15 luglio 2026 è a cura di Astrid