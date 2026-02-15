Oroscopo 16 febbraio 2026: Inizio settimana elettrico, il cielo spinge a osare
Ariete
Emozioni contrastanti, ma energia viva. Non chiuderti per paura. L’autocontrollo oggi vale oro. Mostra forza con equilibrio, e trasformi tensione in leadership.
Toro
Hai bisogno di silenzio per ricaricarti. La pausa non è resa, è strategia. Una svolta pratica si avvicina: costanza e pazienza restano le tue armi vincenti.
Gemelli
Rimetti ordine nei conti e nei pensieri. Il confronto giusto chiarisce dubbi. Meno agitazione, più metodo: così torni competitivo e leggero.
Cancro
Giornata dinamica, impegni in aumento. Cambiare idea non è debolezza, è crescita. In amore serve sincerità: solo così arrivano vere soddisfazioni.
Leone
Iniziativa è la parola chiave. Punta in alto ma con stile. In amore vibrazioni intense. Concediti un piacere, ma senza esagerare.
Vergine
Nuovo capitolo in arrivo. Comunicazione brillante, chiarimenti possibili. Una sorpresa accende il sorriso. Progetta il futuro, ma ascolta il corpo stasera.
Bilancia
Il momento perfetto nasce quando ti muovi. Energia in ripresa, ma serve equilibrio. Ascolta confidenze inattese e proteggi la salute.
Scorpione
Desiderio di rallentare e fare chiarezza. Evita spese impulsive e critiche inutili. Meno ombre, più lucidità: così ritrovi potere personale.
Sagittario
Circondati di chi ti sostiene. Organizza la settimana con coraggio. L’energia è alta, ma attenzione alle distrazioni domestiche.
Capricorno
Non confrontarti con nessuno. Ridimensiona ansie e ascolta il corpo. In amore trovi rifugio e passione autentica.
Acquario
Dì ciò che senti senza rimandare. Il cielo ti rende audace. In amore cresce complicità, nel lavoro servono scelte dirette.
Pesci
Emozioni altalenanti, ma novità in vista. Non farti definire dagli errori. Gratitudine e concretezza aprono strade sorprendenti.