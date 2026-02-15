Home

Oroscopo 16 febbraio 2026: Inizio settimana elettrico, il cielo spinge a osare

15 Febbraio 2026

Ariete

Emozioni contrastanti, ma energia viva. Non chiuderti per paura. L’autocontrollo oggi vale oro. Mostra forza con equilibrio, e trasformi tensione in leadership.

Toro

Hai bisogno di silenzio per ricaricarti. La pausa non è resa, è strategia. Una svolta pratica si avvicina: costanza e pazienza restano le tue armi vincenti.

Gemelli

Rimetti ordine nei conti e nei pensieri. Il confronto giusto chiarisce dubbi. Meno agitazione, più metodo: così torni competitivo e leggero.

Cancro

Giornata dinamica, impegni in aumento. Cambiare idea non è debolezza, è crescita. In amore serve sincerità: solo così arrivano vere soddisfazioni.

Leone

Iniziativa è la parola chiave. Punta in alto ma con stile. In amore vibrazioni intense. Concediti un piacere, ma senza esagerare.

Vergine

Nuovo capitolo in arrivo. Comunicazione brillante, chiarimenti possibili. Una sorpresa accende il sorriso. Progetta il futuro, ma ascolta il corpo stasera.

Bilancia

Il momento perfetto nasce quando ti muovi. Energia in ripresa, ma serve equilibrio. Ascolta confidenze inattese e proteggi la salute.

Scorpione

Desiderio di rallentare e fare chiarezza. Evita spese impulsive e critiche inutili. Meno ombre, più lucidità: così ritrovi potere personale.

Sagittario

Circondati di chi ti sostiene. Organizza la settimana con coraggio. L’energia è alta, ma attenzione alle distrazioni domestiche.

Capricorno

Non confrontarti con nessuno. Ridimensiona ansie e ascolta il corpo. In amore trovi rifugio e passione autentica.

Acquario

Dì ciò che senti senza rimandare. Il cielo ti rende audace. In amore cresce complicità, nel lavoro servono scelte dirette.

Pesci

Emozioni altalenanti, ma novità in vista. Non farti definire dagli errori. Gratitudine e concretezza aprono strade sorprendenti.

L’oroscopo del giorno venerdì 6 febbraio 2026 è a cura di Astrid