Oroscopo 16 novembre 2025: nuovi segnali, vecchie questioni e un bisogno di sincerità

15 Novembre 2025

Oroscopo 16 novembre 2025: nuovi segnali, vecchie questioni e un bisogno di sincerità

ARIETE

Una nuova energia vi permette di ritrovare forza e lucidità. Nel lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma serve continuità. In amore volete autenticità e rapporti più maturi: basta mezze parole, solo verità e presenza.

TORO

Crescente desiderio di stabilità. Nel lavoro si vedono i primi risultati, anche se richiedono ancora pazienza. Nei sentimenti torna la tranquillità: basta ascoltare un po’ di più per sciogliere tensioni inutili.

GEMELLI

Torna la voglia di mettersi in gioco. I contatti possono portare occasioni utili e un incontro imprevisto sorprende chi è single. Nel quotidiano tutto sembra più leggero, purché non disperdiate energie.

CANCRO

Le emozioni oscillano e chiedono calma. È utile chiarire con sincerità ciò che pesa nei rapporti familiari e affettivi. Nel lavoro, poche promesse e molta concretezza: così si ritrova sicurezza.

LEONE

La tensione si scioglie lentamente. Nel lavoro meglio ascoltare e mantenere diplomazia. In amore riaffiorano nostalgie, ma guardare avanti è la scelta migliore. La pazienza premia.

VERGINE

Il bisogno di ordine guida la giornata. Alcuni ritardi creano nervosismo, ma la costanza ripagherà. Nei sentimenti servono meno pretese e più spontaneità: un gesto inatteso può sorprendere.

BILANCIA

Torna la serenità. L’energia è dolce ma stabile, perfetta per ritrovare equilibrio. In amore aumenta la complicità, mentre nel lavoro arriva un segnale promettente. Meglio prudenza nelle spese.

SCORPIONE

Periodo di chiarimenti e consapevolezze. Nel lavoro si aprono possibilità, ma valutatele con calma. In amore cercate verità, non illusioni. Un amico può offrire un supporto prezioso.

SAGITTARIO

Serve una pausa per capire cosa conta davvero. Nel lavoro piccoli ostacoli rallentano, ma la lucidità aiuta. In amore emergono vecchie questioni da affrontare con calma, non impulsività.

CAPRICORNO

La tensione spinge a chiudersi, ma è il momento di parlare. Il lavoro assorbe energie e crea dubbi, mentre in amore serve più dialogo. Evitate l’autocritica eccessiva: un passo alla volta.

ACQUARIO

Un po’ di stanchezza rende tutto più lento. Nel lavoro non reagite d’istinto, gli ostacoli passeranno. In amore servono parole chiare. Bello dedicarsi a ciò che dà pace e riorganizzare le energie.

PESCI

Periodo riflessivo. Nel lavoro ci sono decisioni da prendere con calma. In amore conta la concretezza, non le illusioni. Un progetto personale può ridare entusiasmo se seguito con disciplina.

L’oroscopo del giorno sdomenica 16 novembre 2025 è a cura di Astrid

