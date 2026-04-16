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Oroscopo del giorno

Oroscopo 17 aprile 2026: Ariete domina, Gemelli sotto pressione, il Leone ritrova carisma

Oroscopo del giorno

16 Aprile 2026

Oroscopo 17 aprile 2026: Ariete domina, Gemelli sotto pressione, il Leone ritrova carisma

Oroscopo 17 aprile 2026: Ariete domina, Gemelli sotto pressione, il Leone ritrova carisma

Ariete

Le stelle vi incoronano protagonisti: amore nuovo, svolte nel lavoro e coraggio alle stelle. È il giorno perfetto per osare, rimettervi in gioco e lanciare una sfida vincente.

Toro

Finalmente il passato perde peso. Voltate pagina con eleganza e lasciate entrare il futuro: piccoli successi economici e nuove certezze vi regalano serenità e fiducia.

Gemelli

Giornata nervosa e piena di provocazioni. Non sprecate energia con persone arroganti: il vostro vero trionfo sarà restare lucidi e proteggere il vostro equilibrio interiore.

Cancro

L’amore chiede presenza e compromessi. Mettete da parte il lavoro per dare spazio ai sentimenti: una serata intima può riportare dolcezza e complicità.

Leone

Il vostro carisma torna a brillare. È il momento ideale per chiedere ciò che meritate e tagliare i legami tossici: chi vi frena non merita la vostra luce.

Vergine

La serenità torna a bussare alla vostra porta. Anche se qualcosa rallenta, la vostra autostima resta la chiave: presto raccoglierete risultati importanti.

Oroscopo 17 aprile 2026: Ariete domina, Gemelli sotto pressione, il Leone ritrova carisma

Bilancia

Venerdì di scelte decisive. Serve lucidità per chiudere vecchi conti e progettare il futuro. I dettagli oggi faranno davvero la differenza.

Scorpione

Siete magnetici e inarrestabili. Le critiche non vi sfiorano e in amore si aprono scenari intensi, nuovi e sorprendenti. Giornata di grande forza personale.

Sagittario

Rinasce il coraggio e con lui la voglia di verità. Guarderete finalmente dentro i sentimenti con chiarezza, pronti a ripartire più forti di prima.

Capricorno

È tempo di rallentare e guarire la sfera emotiva. Il weekend vi aiuterà a recuperare rapporti e serenità, lasciando andare pesi inutili.

Acquario

Creatività alle stelle e idee geniali. Fate però attenzione a spese impulsive e stanchezza fisica: brillare sì, ma senza consumarvi troppo.

Pesci

Non chiudetevi nel silenzio. Parlare con il cuore riaccenderà emozioni profonde e vi restituirà la magia dello stare insieme.

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L’oroscopo del giorno venerdì 17 aprile 2026 è a cura di Astrid