Oroscopo 17 gennaio 2026: I segni protagonisti, in recupero e in affanno. Il weekend inizia così

16 Gennaio 2026

Ariete

Giornata impegnativa, soprattutto tra lavoro e questioni familiari. Serve pazienza per gestire ritardi e piccole distrazioni. Non forzate i tempi e fate attenzione alla salute: rallentare oggi evita problemi domani.

Toro

Momento di riflessione importante. Cresce la voglia di cambiare atteggiamento e riprendere in mano progetti messi in pausa. In amore prevale una fase di stanchezza mentale più che di veri problemi.

Gemelli

Clima prudente nei rapporti. Qualcosa vi lascia insoddisfatti e invita a fare pulizia, eliminando ciò che non funziona più. Evitate discussioni accese e scegliete il dialogo.

Cancro

Giornata emotivamente intensa e faticosa. La stanchezza si fa sentire, ma questo passaggio aiuta a liberarvi di pesi interiori. Prendetevi spazi di silenzio per recuperare equilibrio.

Leone

Tutto procede lentamente e questo innervosisce. È una fase temporanea: meglio rimandare decisioni importanti e restare lontani dalle polemiche, in attesa di giorni più chiari.

Vergine

Aria di rinnovamento dopo giorni pesanti. Tornano energia e fiducia, con possibili novità positive. Attenzione solo alle spese: il weekend invita a rallentare e respirare.

Bilancia

Dopo una settimana intensa, arriva il bisogno di stabilità. In amore cresce la complicità, mentre sul piano personale si punta a migliorare la qualità della vita, partendo da voi stessi.

Scorpione

Giornata densa di impegni e responsabilità. La stanchezza si accumula, soprattutto in famiglia. In amore restano questioni aperte che evolveranno nei prossimi mesi.

Sagittario

Rinasce il desiderio di cambiamento. Emozioni in movimento e riflessioni profonde aiutano a fare chiarezza. Curate il corpo e lo stile di vita: una sorpresa emotiva è vicina.

Capricorno

Giornata debole, con ritardi e piccoli ostacoli. Serve autocontrollo per non aumentare la tensione. Il weekend porterà maggiore serenità: concedetevi una pausa.

Acquario

Torna il buonumore e cresce la voglia di osare. È un momento favorevole per i sentimenti e per fare scelte più coraggiose. Credete di più nelle vostre capacità.

Pesci

Serve chiarezza. Rimandare non è più possibile, soprattutto su lavoro e scelte personali. Un imprevisto crea ansia, ma affrontare la realtà vi aiuta a ritrovare direzione.

L’oroscopo del giorno sabato 17 gennaio 2026 è a cura di Astrid

