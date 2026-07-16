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Oroscopo del giorno

Oroscopo 17 luglio 2026: Vergine vincente e irresistibile, Cancro romantico, Acquario riflettere prima di agire

Oroscopo del giorno

16 Luglio 2026

Oroscopo 17 luglio 2026: Vergine vincente e irresistibile, Cancro romantico, Acquario riflettere prima di agire

Oroscopo 17 luglio 2026: Vergine vincente e irresistibile, Cancro romantico, Acquario riflettere prima di agire

ARIETE

Voto 8. Siate equilibrati e brillanti. Fermarsi un attimo sarà la scelta vincente: un dialogo sincero rafforza l’amore e sul lavoro arriva l’occasione giusta per mettervi in luce.

TORO

Voto 8,5. Le stelle vi offrono serenità e concretezza, Venere accende il cuore e rende speciale ogni emozione. Una soddisfazione economica vi farà guardare al futuro con ancora più fiducia.

GEMELLI

Voto 7,5. Siete comunicativi e intraprendenti. Le parole aprono porte importanti e una proposta inattesa merita attenzione. Evitate polemiche: il sorriso sarà la vostra arma migliore.

CANCRO

Voto 9. Romantici e determinati. I sentimenti tornano protagonisti e un chiarimento riporta il sereno. Sul lavoro ricevete apprezzamenti che aumentano autostima e motivazione.

LEONE

Voto 7. Pazientate, Non abbiate fretta di ottenere tutto subito: un invito piacevole e una buona intuizione renderanno la giornata più luminosa.

VERGINE

Voto 10. Vincenti e irresistibili. Le stelle vi mettono sotto i riflettori: amore, lavoro e fortuna si intrecciano in una giornata da ricordare.

Oroscopo 17 luglio 2026: Vergine vincente e irresistibile, Cancro romantico, Acquario riflettere prima di agire

BILANCIA

Voto 7,5.. Il cuore ritrova leggerezza e una scelta pratica porta risultati concreti. Basta un pizzico di organizzazione per fare centro.

SCORPIONE

Voto 8. intuitivi e determinati. Fidatevi del vostro istinto: un confronto sincero rafforza i sentimenti e un progetto importante prende finalmente forma.

SAGITTARIO

Voto 6,5. Qualche dubbio rallenta il cuore, ma una nuova opportunità lavorativa riaccende entusiasmo e voglia di ripartire.

CAPRICORNO

Voto 7. Precisione e pazienza saranno premiate. In amore piccoli gesti costruiscono grandi certezze e una sorpresa vi strappa un sorriso.

ACQUARIO

Voto 6. Riflettete prima di agire. Evitate inutili discussioni e lasciate parlare i fatti. Una novità sul lavoro apre prospettive migliori di quanto immaginiate.

PESCI

Voto 6,5. . Ascoltare di più chi amate farà la differenza. Sul lavoro arrivano conferme preziose che vi restituiscono fiducia nel futuro.

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L’oroscopo del giorno venerdì 17 luglio 2026 è a cura di Astrid