Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 17 maggio 2026: Pesci irresistibili, Toro sorprendente, Acquario ko

Oroscopo del giorno

16 Maggio 2026

Oroscopo 17 maggio 2026: Pesci irresistibili, Toro sorprendente, Acquario ko

Oroscopo 17 maggio 2026: Pesci irresistibili, Toro sorprendente, Acquario ko

Ariete

Fuoco dentro e parole dirette: domenica intensa. Evitate scatti impulsivi, ma dite ciò che provate sinceramente. Energia potente, perfetta per rilanciarvi e conquistare nuovi spazi personali.

Toro

Domenica luminosa e piena di entusiasmo. Osate di più senza disperdere energie inutilmente. Un momento speciale con chi amate vi restituirà serenità, passione e autentica voglia di futuro.

Gemelli

Emozioni fortissime e mente confusa potrebbero destabilizzarvi. Evitate decisioni drastiche e dedicatevi al relax. Una passeggiata rigenerante riporterà chiarezza, lucidità e fiducia nelle vostre intuizioni migliori.

Cancro

Il cielo vi regala fascino, allegria e un’irresistibile voglia di vivere. Incontri speciali e sorrisi sinceri renderanno questa domenica memorabile. Godetevi tutto senza esagerare con gli eccessi.

Leone

Creatività alle stelle e intuizioni vincenti vi renderanno protagonisti assoluti. Attenzione però ai toni troppo diretti: con dolcezza e chiarezza otterrete consensi, applausi e ammirazione sincera.

Vergine

Giornata lucida e produttiva. Saprete gestire ogni situazione con grande intelligenza, evitando passi falsi. Rimandate però le decisioni definitive: presto arriveranno dettagli fondamentali per scegliere bene davvero.

Oroscopo 17 maggio 2026: Pesci irresistibili, Toro sorprendente, Acquario ko

Bilancia

Avrete bisogno di silenzio e riflessione per pianificare il futuro con lucidità. Evitate parole superficiali nelle discussioni: ascoltare davvero gli altri sarà la vostra carta vincente.

Scorpione

Concretezza, lucidità e intuito vi renderanno imbattibili. Risolverete questioni rimaste sospese da tempo, ma attenzione alla fretta: un pizzico di diplomazia eviterà tensioni inutili con chi amate.

Sagittario

Contatti fortunati e intuizioni brillanti illumineranno la giornata. Sarete magnetici e convincenti, ma il fisico chiederà tregua. Riposate di più per affrontare la prossima settimana da protagonisti.

Capricorno

Fiducia, carisma e diplomazia vi renderanno il punto di riferimento della famiglia. Saprete riportare armonia dove c’erano tensioni, conquistando rispetto, stima e una serenità davvero preziosa.

Acquario

Stress e stanchezza si faranno sentire più del previsto. Fermatevi, rallentate e dedicatevi solo al vostro benessere. Una serata tranquilla vi aiuterà a recuperare equilibrio ed energia mentale.

Pesci

Siete i re assoluti dello zodiaco. Fascino, simpatia e intuizioni fortunate attireranno persone speciali e occasioni sorprendenti. Domenica perfetta per incontri emozionanti, nuove amicizie e splendide opportunità.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno domenica 17 maggio 2026 è a cura di Astrid