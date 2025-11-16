Home

Oroscopo 17 novembre 2025, ecco come inizia la settimana

16 Novembre 2025

Ariete – Energia forte ma da dosare: evita la fretta. Nel lavoro arrivano opportunità, ma vanno valutate con lucidità. In amore serve più dialogo per sciogliere le tensioni. Un consiglio esterno aiuta a risolvere un problema pratico.

Toro – La tua solidità oggi brilla. Nel lavoro puoi mettere ordine e capire quali progetti meritano davvero attenzione. In amore ritorna serenità e chi è single può avvicinarsi a qualcuno con naturalezza. Una notizia economica migliora l’umore.

Gemelli – Le idee sono tante, ma la dispersione è dietro l’angolo. Concentrati su un obiettivo per volta. In amore torna la leggerezza e un messaggio inatteso può ravvivare la giornata. Prudenza nelle spese.

Cancro – Ritrovi un equilibrio più stabile, soprattutto nelle questioni pratiche. In amore cresce la voglia di complicità autentica. Un gesto gentile o un sostegno imprevisto riporta serenità. Segui l’intuito: oggi guida bene.

Leone – Giornata solida, ricca di conferme. Nel lavoro puoi consolidare un ruolo e mostrare determinazione. In amore, lasciar andare vecchie paure crea più vicinanza. Un incontro o una notizia porta entusiasmo.

Vergine – La razionalità ti aiuta a rimettere tutto in ordine. Un imprevisto diventa occasione per dimostrare capacità. In amore un confronto sincero porta chiarezza. Piccole soddisfazioni pratiche sollevano l’umore.

Bilancia – Ritrovi serenità e maggiore equilibrio. Nel lavoro puoi migliorare un accordo o un aspetto economico. In amore basta poco per riaccendere l’armonia. Una comunicazione inattesa porta entusiasmo.

Scorpione – Piccole tensioni nascono dal bisogno di chiarezza. Al lavoro la pressione aumenta, ma anche le possibilità di dimostrare valore. In amore emergono dubbi da affrontare con calma. Cura una questione economica.

Sagittario – Ti senti insofferente, ma non è il momento per scelte impulsive. Meglio evitare discussioni dirette sul lavoro. In amore c’è un po’ di confusione, ma un consiglio sincero porta equilibrio. Prudenza nelle spese.

Capricorno – Giornata impegnativa ma costruttiva. Nuove responsabilità possono aprire strade interessanti. In amore c’è il desiderio di stabilità, ma serve lasciare spazio alle emozioni. Una notizia economica dà sollievo.

Acquario – Idee veloci e creative, ma va scelto un obiettivo preciso. Una collaborazione può dare la svolta. In amore torna comprensione e dialogo. Un’intuizione guida una scelta importante.

Pesci – Sensibilità alta ma utile. Nel lavoro un aiuto esterno alleggerisce la pressione. In amore cresce il desiderio di essere capiti davvero. Piccole notizie positive riportano serenità e fiducia.

L’oroscopo del giorno sunedì 17 novembre 2025 è a cura di Astrid

