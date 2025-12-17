Home

Oroscopo 18 dicembre 2025: riflessioni, attese e piccoli segnali dal destino

17 Dicembre 2025

Ariete

Torna la voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo faticoso. La giornata offre occasioni utili per sbloccare questioni pratiche o finanziarie. Guardare lontano, senza impulsività, aiuta a preparare un clima più sereno verso le festività.

Toro

Sensazioni positive accompagnano la giornata. I risultati dell’impegno passato iniziano a farsi vedere, soprattutto nel lavoro. In amore si riaccende la passione, ma serve collaborazione per gestire eventuali tensioni economiche.

Gemelli

Il clima resta nervoso e richiede sangue freddo. Piccoli imprevisti e incomprensioni possono emergere, soprattutto in famiglia o nel lavoro. Rallentare e scegliere con cura le parole è la strategia migliore.

Cancro

L’entusiasmo torna a crescere. Studio e lavoro regalano soddisfazioni, mentre in casa serve pazienza per piccoli imprevisti. In amore il clima è stabile, ma meglio evitare illusioni nelle nuove conoscenze.

Leone

Stanchezza emotiva e mentale invitano a fermarsi. Non tutto va retto da soli: chiedere aiuto non è una sconfitta. Rimandare discussioni e spese impulsive aiuta a ritrovare equilibrio.

Vergine

Si avvicina una fase di ripresa. È il momento giusto per fare chiarezza interiore e rimettere ordine nei rapporti. Un atteggiamento più fiducioso permette di ritrovare slancio e determinazione.

Bilancia

Il lavoro offre occasioni di crescita e riconoscimenti. Anche l’umore migliora e l’amore torna centrale. Uscire, confrontarsi e approfondire nuove possibilità apre strade interessanti.

Scorpione

L’equilibrio interiore migliora gradualmente. In amore le emozioni scorrono meglio, soprattutto in serata. Attenzione alla vita familiare: una situazione richiede ascolto e presenza.

Sagittario

La routine pesa e il fisico chiede una pausa. Giornata lenta ma utile per pianificare viaggi o momenti rigeneranti. L’amore appare spento, ma solo temporaneamente.

Capricorno

Giornata positiva se affrontata con impegno. Nel lavoro possono arrivare conferme o nuove opportunità. Cresce il desiderio di ripartire e prendersi più cura di sé.

Acquario

Dopo giorni instabili torna un po’ di calma. Le finanze vanno gestite con prudenza. In coppia è possibile chiarire un tema delicato con dialogo sincero.

Pesci

Stanchezza mentale da gestire con dolcezza. Nel lavoro servono pazienza e lucidità, mentre in amore si intravede una ripresa incoraggiante. La sera è ideale per riposare.

L’oroscopo del giorno giovedì 18 dicembre 2025 è a cura di Astrid

