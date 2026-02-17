Oroscopo 18 febbraio 2026: mercoledì magnetico, fortuna per alcuni e pazienza per altri
Ariete
Una rivoluzione interiore ti attraversa. Cambi prospettiva e tagli ciò che limita la libertà. Energia potente, decisioni coraggiose: oggi inizi davvero un nuovo capitolo.
Toro
Osa, ma con prudenza. Ignora critiche superficiali e procedi con gradualità. La tua costanza silenziosa trasforma piccoli passi in conquiste concrete.
Gemelli
Sbalzi d’umore e dubbi ti rallentano. Vecchi rimorsi riemergono, ma puoi perdonarti. Cerca silenzio e chiarezza: la nuvola passerà più in fretta.
Cancro
Creatività strepitosa, intuizioni brillanti. Vedi opportunità dove altri vedono limiti. Amore intenso, ispirazione altissima: sei il segno che oggi splende di più.
Leone
Rallenta e ascolta il corpo. Piccoli segnali chiedono attenzione. Recupera energie e lascia spazio al benessere: la forza vera nasce dall’equilibrio.
Vergine
Prudenza nei progetti importanti. Conti sotto controllo prima di grandi passi. Metodo e razionalità oggi ti proteggono da scelte premature.
Bilancia
Fortuna in arrivo e occasioni concrete. Muoviti senza esitazioni. Carisma e armonia ti aprono porte importanti, soprattutto nei rapporti.
Scorpione
Accetta un imprevisto senza irrigidirti. Un rinvio diventa sorpresa piacevole. Flessibilità e ironia trasformano contrattempi in momenti memorabili.
Sagittario
Gestisci tensioni con classe e verità. Lucidità e signorilità ti rendono punto di riferimento. Riconoscimento meritato in arrivo.
Capricorno
Esci dagli schemi abituali. Originalità e fantasia sorprendono chi ti circonda. Creatività unita a concretezza: mix vincente.
Acquario
Leggerezza contagiosa e voglia di piacere. Vivi l’attimo senza promesse pesanti. Fascino libero, mente brillante.
Pesci
Cuore in pausa, ambizioni in primo piano. Canalizza sensibilità in progetti concreti. Serata soddisfacente, stanchezza dolce ma produttiva.