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Oroscopo del giorno

Oroscopo 18 maggio 2026: Bilancia regina assoluta, Leone conquista tutti, Cancro nostalgico

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17 Maggio 2026

Oroscopo 18 maggio 2026: Bilancia regina assoluta, Leone conquista tutti, Cancro nostalgico

Oroscopo 18 maggio 2026: Bilancia regina assoluta, Leone conquista tutti, Cancro nostalgico

Ariete

Ritrovate grinta e determinazione. Le critiche non vi fermeranno più: siete pronti a rilanciarvi con coraggio. In amore, passione intensa e voglia concreta di riconquistare terreno perduto.

Toro

La prudenza sarà la vostra migliore alleata. Evitate tensioni inutili e controllate attentamente le spese. Con calma e pazienza ritroverete stabilità, equilibrio interiore e maggiore serenità familiare.

Gemelli

Armonia e soddisfazioni illumineranno questo lunedì fortunato. Dialoghi sinceri, intuizioni brillanti e piccole gioie economiche rafforzeranno autostima, relazioni importanti e desiderio di costruire qualcosa di duraturo.

Cancro

Le emozioni saranno fortissime e qualche nostalgia rischierà di rallentarvi. Non chiudetevi nel passato: presto torneranno entusiasmo, leggerezza e nuove occasioni capaci di sorprendervi davvero profondamente.

Leone

Idee geniali e parole magnetiche vi renderanno protagonisti assoluti. Accordi, incontri e nuove opportunità porteranno entusiasmo, successo e quella voglia irresistibile di rimettervi finalmente in gioco davvero.

Vergine

Troppe responsabilità vi stanno togliendo energie preziose. Fermatevi un attimo e respirate profondamente. Presto il vostro impegno verrà riconosciuto, riportando serenità e soddisfazioni concrete nella quotidianità.

Oroscopo 18 maggio 2026: Bilancia regina assoluta, Leone conquista tutti, Cancro nostalgico

Bilancia

Siete i dominatori assoluti dello zodiaco. Leadership, fascino e coraggio vi apriranno porte incredibili. Nuove occasioni professionali e incontri speciali cambieranno il vostro destino in meglio presto.

Scorpione

Mistero e intuizione guideranno ogni vostra scelta. Evitate però sospetti inutili e cercate il dialogo sincero. Mostrare fragilità oggi potrebbe diventare la vostra arma più potente davvero.

Sagittario

La voglia di avventura torna protagonista e vi spinge lontano dai limiti abituali. Fortuna, entusiasmo e nuovi incontri renderanno questa giornata intensa, stimolante e piena di energia positiva.

Capricorno

State affrontando una salita impegnativa, ma la vostra resistenza farà la differenza. Non rischiate troppo ora: mantenete sangue freddo e presto arriveranno risposte molto più rassicuranti finalmente.

Acquario

La mente vola veloce verso nuovi cambiamenti e idee rivoluzionarie. Attenzione però alle finanze. Un’amicizia sincera vi offrirà supporto prezioso e motivazione per guardare avanti con fiducia.

Pesci

Confusione e stanchezza consigliano prudenza assoluta. Evitate decisioni impulsive e concentratevi sul benessere interiore. Rallentare oggi sarà fondamentale per ripartire presto con energia e maggiore lucidità mentale.

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L’oroscopo del giorno lunedì 18 maggio 2026 è a cura di Astrid