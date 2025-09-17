Home

Oroscopo del giorno

17 Settembre 2025

Oroscopo 18 settembre 2025. Ariete carico di energia, Leone carismatico, tensioni per Scorpione, Pesci disorientati

Ariete

Giornata carica di energia: senti il bisogno di dimostrare chi sei, affronti situazioni con coraggio e trovi alleati pronti a sostenerti. Scelte rimandate da tempo possono finalmente prendere forma.

Toro

La tua voglia di stabilità incontra qualche deviazione, ma non perdi solidità. È un buon momento per rafforzare ciò che hai già costruito, anche se non tutto è ancora al suo posto.

Gemelli

Curiosità e vivacità ti accompagnano. Nuove notizie o conversazioni aprono prospettive interessanti, dandoti entusiasmo e spinta verso il futuro.

Cancro

Le emozioni sono al centro: ti senti vulnerabile, ma anche pronto ad accogliere gesti di affetto che scaldano il cuore. Serve calma e pazienza per mantenere l’equilibrio.

Leone

Carisma e fiducia ti rendono protagonista. Arrivano riconoscimenti inaspettati e i tuoi rapporti si colorano di calore. È il momento di condividere i risultati con chi ti è vicino.

Vergine

L’attenzione ai dettagli oggi rischia di pesarti troppo. Non tutto può essere sotto controllo: alleggerire il tuo approccio sarà la chiave per vivere meglio la giornata.

Bilancia

Questa giornata è una rinascita. Ti senti in armonia, valorizzato nei tuoi talenti e nelle relazioni. È il momento ideale per dare forma a progetti creativi.

Scorpione

Le tensioni possono farsi sentire, con responsabilità pesanti e incomprensioni. La sfida è non reagire con durezza, ma imparare a gestire con pazienza.

Sagittario

L’entusiasmo ti guida con naturalezza. Nuove esperienze ti stimolano e l’intuito ti accompagna verso passi importanti, anche sul piano personale.

Capricorno

Il tuo senso pratico ti sostiene. Anche se sorgono piccoli intoppi, sai mantenere il controllo e consolidare situazioni importanti grazie alla tua determinazione.

Acquario

Hai voglia di novità e la mente aperta ti aiuta a trasformare difficoltà in opportunità. Le tue intuizioni portano freschezza e la creatività trova spazio.

Pesci

Ti senti un po’ disorientato, con emozioni che rischiano di travolgerti. La chiave è restare ancorato alla realtà, dosando sensibilità e concretezza.

L’oroscopo del giorno giovedì 18 settembre 2025 è a cura di Astrid

