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Oroscopo del giorno

Oroscopo 2 agosto 2026: astri benevoli con tutti i segni in questa prima domenica del mese

Oroscopo del giorno

1 Agosto 2026

Oroscopo 2 agosto 2026: astri benevoli con tutti i segni in questa prima domenica del mese

Oroscopo 2 agosto 2026: astri benevoli con tutti i segni in questa prima domenica di agosto

Ariete

Il pomeriggio accende entusiasmo e voglia di cambiare programma. In amore torna la complicità, mentre una buona notizia rimette in moto un progetto fermo. Voto: 8

Toro

La felicità oggi si nasconde nei piccoli gesti e nelle persone care. Un’intuizione sul futuro prende forma e vi lascia con una splendida sensazione di serenità. Voto: 8

Gemelli

È il momento di dare quella risposta che tutti aspettano, voi compresi. Un’idea nata per caso potrebbe trasformarsi presto in una brillante opportunità. Voto: 7

Cancro

Le parole giuste arrivano al momento perfetto e sciolgono ogni tensione. Un contatto inatteso riaccende entusiasmo e apre prospettive davvero interessanti. Voto: 8

Leone

Sarete il punto di riferimento della giornata senza nemmeno cercarlo. In amore conquistate con la spontaneità, mentre un’intuizione si rivela davvero preziosa. Voto: 8

Vergine

Un invito improvviso potrebbe regalarvi emozioni che non avevate previsto. Fiducia e complicità rafforzano i rapporti, mentre un dettaglio farà la differenza. Voto: 8

Oroscopo 2 agosto 2026

Bilancia

Le parole diventano il vostro superpotere e riportano il sereno. Una conferma inattesa vi restituisce fiducia e vi fa guardare avanti con ottimismo. Voto: 8

Scorpione

Lasciar correre sarà la scelta più intelligente della giornata. In serata il cielo cambia volto e vi regala una piacevole sorpresa tutta da vivere. Voto: 7

Sagittario

La voglia di libertà vi porta verso esperienze capaci di sorprendervi. Un incontro o un’idea nata per gioco potrebbero diventare qualcosa di molto importante. Voto: 8

Capricorno

Guardando i traguardi raggiunti ritrovate fiducia e tranquillità. Un piccolo impegno si risolve con facilità e chiudete la giornata con il sorriso. Voto: 7

Acquario

Le coincidenze parlano chiaro: seguitele senza esitazione. Un messaggio o un incontro accendono una nuova possibilità, mentre l’amore torna leggero e coinvolgente. Voto: 8

Pesci

Intuito e concretezza trovano finalmente il giusto equilibrio. Un chiarimento vi libera da un peso e vi prepara a iniziare la settimana con nuova energia. Voto: 7

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L’oroscopo del giorno domenica 2 agosto 2026 è a cura di Astrid