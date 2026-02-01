Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo 2 febbraio 2026: Vergine al top, Scorpione rinasce e Cancro in attesa

Oroscopo del giorno

1 Febbraio 2026

Oroscopo 2 febbraio 2026: Vergine al top, Scorpione rinasce e Cancro in attesa

Oroscopo 2 febbraio 2026: Vergine al top, Scorpione rinasce e Cancro in attesa

ARIETE

Lunedì di contenimento: fate molto, ma i risultati non arrivano subito. Evitate scontri diretti e usate l’intelligenza strategica. La giornata vi chiede pazienza, non impulsività.

TORO

Emozioni in primo piano: l’amore vi sostiene e vi rende più morbidi. Attenzione però alle spese inutili. Meglio godersi ciò che avete senza esagerare.

GEMELLI

Cielo brillante: parole efficaci, idee vincenti e una forte spinta al cambiamento professionale. È il momento giusto per proporre, chiedere, osare.

CANCRO

Vi sentite in attesa, come sospesi. Serve un’analisi profonda dei rapporti più importanti. Non forzate le risposte: state preparando scelte decisive per la primavera.

LEONE

Giornata nervosa ma produttiva. Qualcuno vi rallenta, ma voi non mollate. Dosate le energie e delegate: la perseveranza oggi vale più della forza.

VERGINE

Siete i favoriti del giorno. Fortuna sul lavoro, mente lucida e riconoscimenti in arrivo. Anche il cuore si apre a nuove possibilità, se smettete di controllare tutto.

BILANCIA

Comunicate di più: il dialogo risolve ciò che vi pesa. Sapete trasformare gli ostacoli in occasioni e uscire vincenti da situazioni delicate.

SCORPIONE

Ritrovate serenità e sicurezza. Il passato pesa meno e il futuro lavorativo è sempre più vicino. Giornata ideale per reclamare ciò che meritate.

SAGITTARIO

Incontri favoriti e clima leggero. Bene l’amore e le relazioni, ma sul lavoro evitate la fretta. La pazienza oggi vi fa evitare errori inutili.

CAPRICORNO

Lunedì introspettivo. Riflettete sui vostri desideri e sul vostro valore. È tempo di dire qualche no in più e prepararvi a chiedere riconoscimenti concreti.

ACQUARIO

Chiarimenti necessari in amore. Parlate con sincerità. Sul lavoro meglio aspettare: la pazienza strategica oggi è la vostra vera forza.

PESCI

Mattina sottotono, ma il pomeriggio cambia tutto. Ritrovate fiducia e mostrate il vostro valore senza paura. La sensibilità diventa un’arma vincente.

Oroscopo 2 febbraio 2026



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

L’oroscopo del giorno lunedì 2 febbraio 2026 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo2febbraio2026 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali