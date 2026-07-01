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Oroscopo del giorno

Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone

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1 Luglio 2026

Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone

Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone

Ariete – Voto 9

Lavoro e amore vi sorridono: una decisione presa con coraggio apre una strada inattesa. Un complimento vi farà capire che siete molto più apprezzati di quanto immaginiate.

Toro – Voto 8,5

Le amicizie diventano il vostro punto di forza e vi regalano entusiasmo contagioso. In amore torna la serenità, mentre una buona notizia vi farà chiudere la giornata con il sorriso.

Gemelli – Voto 7

La giornata richiede concentrazione, ma il vostro ingegno vi permetterà di risolvere ogni imprevisto. Una conversazione chiarificatrice riporterà equilibrio nei rapporti più importanti.

Cancro – Voto 10

Le stelle vi incoronano protagonisti assoluti con emozioni, fortuna e soddisfazioni inattese. Un incontro o una conferma vi farà capire che il destino sta finalmente giocando dalla vostra parte.

Leone – Voto 5

Evitate polemiche e rispondete con calma alle provocazioni di chi cerca soltanto di innervosirvi. In amore servirà più ascolto: un gesto sincero varrà molto più di mille parole.

Vergine – Voto 6,5

Un piccolo contrattempo non fermerà i vostri progetti, anzi vi renderà ancora più determinati. Nel cuore ritroverete fiducia grazie a una persona che saprà sorprendervi.

Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone

Bilancia – Voto 8,5

Il vostro fascino conquista tutti e rende speciale ogni incontro della giornata. Sul lavoro arriverà una soddisfazione che confermerà di essere sulla strada giusta.

Scorpione – Voto 7

La diplomazia sarà la vostra arma vincente e vi permetterà di chiudere una questione rimasta aperta. In serata l’amore ritroverà calore e complicità.

Sagittario – Voto 8

Un invito improvviso o una proposta interessante cambieranno il ritmo della giornata. Il vostro entusiasmo attirerà occasioni che sembravano ormai irraggiungibili.

Capricorno – Voto 5,5

Serve pazienza: qualche rallentamento passerà più in fretta del previsto se manterrete la calma. Un consiglio ricevuto da una persona fidata si rivelerà preziosissimo.

Acquario – Voto 6

Fate ordine tra gli impegni e lasciate perdere chi assorbe soltanto le vostre energie. In amore una parola detta al momento giusto eviterà inutili incomprensioni.

Pesci – Voto 7,5

L’intuito vi guiderà verso una scelta che presto si rivelerà vincente. Una dolce sorpresa nel cuore renderà questo giovedì decisamente più luminoso.

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L’oroscopo del giorno giovedì 2 luglio 2026 è a cura di Astrid