Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone
Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone
Ariete – Voto 9
Lavoro e amore vi sorridono: una decisione presa con coraggio apre una strada inattesa. Un complimento vi farà capire che siete molto più apprezzati di quanto immaginiate.
Toro – Voto 8,5
Le amicizie diventano il vostro punto di forza e vi regalano entusiasmo contagioso. In amore torna la serenità, mentre una buona notizia vi farà chiudere la giornata con il sorriso.
Gemelli – Voto 7
La giornata richiede concentrazione, ma il vostro ingegno vi permetterà di risolvere ogni imprevisto. Una conversazione chiarificatrice riporterà equilibrio nei rapporti più importanti.
Cancro – Voto 10
Le stelle vi incoronano protagonisti assoluti con emozioni, fortuna e soddisfazioni inattese. Un incontro o una conferma vi farà capire che il destino sta finalmente giocando dalla vostra parte.
Leone – Voto 5
Evitate polemiche e rispondete con calma alle provocazioni di chi cerca soltanto di innervosirvi. In amore servirà più ascolto: un gesto sincero varrà molto più di mille parole.
Vergine – Voto 6,5
Un piccolo contrattempo non fermerà i vostri progetti, anzi vi renderà ancora più determinati. Nel cuore ritroverete fiducia grazie a una persona che saprà sorprendervi.
Oroscopo 2 luglio 2026: Cancro, Ariete e Toro sul podio, non bene Leone
Bilancia – Voto 8,5
Il vostro fascino conquista tutti e rende speciale ogni incontro della giornata. Sul lavoro arriverà una soddisfazione che confermerà di essere sulla strada giusta.
Scorpione – Voto 7
La diplomazia sarà la vostra arma vincente e vi permetterà di chiudere una questione rimasta aperta. In serata l’amore ritroverà calore e complicità.
Sagittario – Voto 8
Un invito improvviso o una proposta interessante cambieranno il ritmo della giornata. Il vostro entusiasmo attirerà occasioni che sembravano ormai irraggiungibili.
Capricorno – Voto 5,5
Serve pazienza: qualche rallentamento passerà più in fretta del previsto se manterrete la calma. Un consiglio ricevuto da una persona fidata si rivelerà preziosissimo.
Acquario – Voto 6
Fate ordine tra gli impegni e lasciate perdere chi assorbe soltanto le vostre energie. In amore una parola detta al momento giusto eviterà inutili incomprensioni.
Pesci – Voto 7,5
L’intuito vi guiderà verso una scelta che presto si rivelerà vincente. Una dolce sorpresa nel cuore renderà questo giovedì decisamente più luminoso.