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Oroscopo del giorno

Oroscopo 20 luglio 2026: Leone al top, fascino per Vergine , Acquario creativo

Oroscopo del giorno

19 Luglio 2026

Oroscopo 20 luglio 2026: Leone al top, fascino per Vergine , Acquario creativo

Oroscopo 20 luglio 2026

ARIETE – Voto 7

Le parole giuste apriranno porte che sembravano chiuse e riporteranno serenità nei rapporti. Una piccola occasione potrebbe trasformarsi nel primo successo della settimana.

TORO – Voto 8

Venere accende il cuore e rende irresistibile il vostro modo di amare e comunicare. Sul lavoro un’intuizione brillante vi porterà un passo avanti rispetto agli altri.

GEMELLI – Voto 7

Energia e curiosità vi spingono verso nuovi incontri e opportunità tutte da scoprire. Un chiarimento sincero restituirà leggerezza, mentre un’idea promette ottimi sviluppi.

CANCRO – Voto 7

La pazienza sarà la vostra forza e vi permetterà di evitare inutili complicazioni. Ascoltare il cuore, prima delle emozioni del momento, farà davvero la differenza.

LEONE – Voto 9

Carisma e sicurezza vi mettono al centro della scena fin dalle prime ore del giorno. Una conferma importante o un riconoscimento renderanno questo lunedì davvero speciale.

VERGINE – Voto 8,5

Le stelle vi regalano lucidità, fascino e una straordinaria capacità di trasformare ogni occasione in successo. Amore e lavoro vi sorridono con una naturalezza davvero invidiabile.

Oroscopo 20 luglio 2026

BILANCIA – Voto 8

La Luna illumina il vostro cielo e rende ogni incontro più piacevole del previsto. Diplomazia e fascino vi aprono una porta che aspettavate da tempo.

SCORPIONE – Voto 7

I piccoli gesti parleranno più di mille parole e rafforzeranno un legame importante. La calma sarà premiata con una soddisfazione che non vi aspettavate.

SAGITTARIO – Voto 7

L’ottimismo torna protagonista e vi aiuta a guardare avanti con entusiasmo rinnovato. Una relazione potrebbe offrirvi l’occasione giusta per cambiare prospettiva.

CAPRICORNO – Voto 6

Qualche rallentamento vi invita a non forzare i tempi e ad avere fiducia nel percorso. Con pazienza e determinazione chiuderete la giornata con maggiore serenità.

ACQUARIO – Voto 8

La creatività diventa il vostro asso nella manica e apre scenari davvero interessanti. Un dialogo spontaneo o un nuovo contatto potrebbero regalarvi una piacevole sorpresa.

PESCI – Voto 7

L’intuito vi guida verso decisioni intelligenti e più leggere del previsto. Un confronto sincero e una buona notizia renderanno l’inizio della settimana decisamente più luminoso.

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L’oroscopo del giorno lunedì 20 luglio 2026 è a cura di Astrid