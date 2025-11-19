Oroscopo 20 novembre 2025: energia in crescita per Gemelli e Leone, più lentezza per Ariete

Home

19 Novembre 2025

Ariete

Giornata lenta: alcuni progetti avanzano con fatica e richiedono pazienza. Sul lavoro meglio chiarire piccoli malintesi prima di proseguire. Nei rapporti serve calma per interpretare ciò che non viene detto. In famiglia qualcuno chiederà un po’ più di attenzione. Questo è un giorno utile per osservare e rivedere le priorità.

Toro

Clima costruttivo: ottimi progressi nelle attività che richiedono metodo. Nel lavoro si consolidano trattative. Nei rapporti cresce la disponibilità al dialogo, e anche in famiglia torna serenità. Ogni passo fatto oggi rafforza basi importanti.

Gemelli

Giornata brillante, con idee chiare e grande reattività. Ottime possibilità professionali e contatti utili. In amore torna leggerezza e complicità. Anche le relazioni familiari e amicali portano energia positiva.

Cancro

Giornata armoniosa: nel lavoro arrivano segnali incoraggianti, nei sentimenti il dialogo diventa più fluido. In famiglia cresce calore e complicità. Le amicizie offrono sostegno. Tutto scorre con equilibrio.

Leone

Piccoli miglioramenti costanti. Nel lavoro organizzazione e determinazione portano risultati. Nei rapporti affettivi aumenta la spontaneità. In famiglia e tra amici torna vivacità. Giornata stabile e positiva.

Vergine

Giornata pratica e ordinata. Buon momento per sistemare ciò che era rimasto indietro. Sul lavoro compiti lineari e senza stress. Nei rapporti prevale prudenza ma dialogo sereno. In famiglia clima tranquillo.

Bilancia

Equilibrio e chiarezza. Nel lavoro tutto procede scorrevole, con possibilità di chiarire rapporti. In amore atteggiamento disponibile e dialogo fluido. In famiglia e con gli amici torna armonia.

Scorpione

Intuizione forte e decisioni lucide. Nel lavoro sapete anticipare situazioni e ottenere risultati importanti. Nei sentimenti cresce l’intesa. Famiglia e amicizie offrono sostegno. Giornata di grande centratura.

Sagittario

Top del giorno. La Luna nel segno rafforza ogni ambito: nel lavoro arrivano conferme, nei rapporti affettivi cresce la spontaneità. Famiglia e amici portano entusiasmo. Giornata vivace e ricca di slancio.

Capricorno

Giornata solida. Nel lavoro si avanza con costanza. Nei rapporti affettivi dialogo chiaro e misurato. In famiglia collaborazione e serenità. Le amicizie portano equilibrio. Clima pragmatico e positivo.

Acquario

Energia dinamica: è il momento giusto per riorganizzare e riprendere progetti. Nel lavoro spazio alle collaborazioni. Nei sentimenti un dettaglio ravviva l’intesa. Con famiglia e amici clima leggero.

Pesci

Giornata incostante: un po’ di distrazione e piccoli ritocchi da fare. Nei rapporti emerge riservatezza, utile per capire meglio ciò che sentite. Nel lavoro serve precisione. Meglio evitare sovraccarichi.

L’oroscopo del giorno giovedì 20 novembre 2025 è a cura di Astrid

