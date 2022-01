Oroscopo 2022 le anticipazioni di Paolo Fox (Video)

Home

1 Gennaio 2022

L’Oroscopo 2022 di Paolo Fox, tutti i segni zodiacali con le previsioni e i grafici

svelato in diretta nello speciale “I Fatti Vostri”

La classifica dei segni più fortunati dell’anno.

1 gennaio 2022

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale dell’Ariete

Il 2021 ha portato qualcosina di impicci ma solo negli ultimi mesi dell’anno. Maggio è un mese importante per l’amore. Tra maggio e giugno chi ha avuto problemi di tipo lavorativo avrete buone risorse. Il grafico parte un po’ basso soprattutto in amore, poi ci sarà un top al maggio e una seconda parte dell’anno che vive di rendita. Se dovete fare una scelta sentimentale muovetevi in primavera. Maggio è importante per il lavoro, come la fortuna.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale del Toro

Urano è da tempo nel segno del Toro e sta portando cambiamenti che il 2022 consoliderà. Questi cambiamenti possono arrivare per vostra specifica richiesta o perché c’è qualcuno che vi propone qualcosa di buono. Luglio mese importante per le relazioni in amore. I grafici dicono che la prima parte dell’anno funziona bene, positivo per i sentimenti gennaio e febbraio. È un anno dove darete spazio alla famiglia. Il lavoro inizia in maniera stancante, maggio, giugno e luglio sono mesi forti.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale dei Gemelli

Il segno dei Gemelli parte con un Giove un po’ strano. Se ci sono questioni legali, state attenti perché prima di maggio-giugno, non si muove foglia. Rinnovi di accordi, positività in arrivo, dopo il mese di giugno. Per il lavoro, aprile è un mese operativo. I grafici: Gemelli hanno una parte centrale importante tra maggio, luglio e agosto. Riguarda anche le relazioni d’amore. C’è un bellissimo trigono nella fase centrale.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale del Cancro

Il cancro chiude il 2021 con delle grandi perplessità. Abbiamo avuto forti opposizioni planetarie, potrebbero esserci stati dei disguidi anche a livello sentimentale. Magari vi siete un po’ isolati perché in ambito lavorativo c’è stata una chiusura, un fermo, un problema, così avete riversato tensioni in amore. Aprile sarà un mese molto interessante per le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio, poi ricordatevi che la parte centrale dell’anno è di osservazione.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale del Leone

L’amore parte in maniera sbandata. Gennaio, febbraio e marzo Venere sarà lontana, ma molto più passionale da maggio in poi. Nel 2021 avete lottato contro un Saturno opposto e avete vinto buone sfide, ma adesso bisogna guadagnare e cercare soldi. Ad agosto Venere sarà nel pieno segno, dunque un ottimo mese per i matrimoni. Grazie ad un ottimo transito di Giove, l’estate sarà un ottimo momento per concludere successi d’affari.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale della Vergine

Agli inizi dell’anno farete un po’ i capricciosi. Avete già impostato le questioni di lavoro e sarà difficile che cambierete rotta. Da maggio però, metterete le cose in chiaro con qualcuno. Alcuni Vergine hanno tralasciato l’amore, che già a febbraio vi premierà. I single possono pensare di concedersi anche un po’ di più, soprattutto tra giugno e settembre, i mesi migliori. Occhio a non aprire dispute sul piano lavorativo a inizio anno. In quanto a fortuna l’estate sarà il mese più intrigante.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale della Bilancia

Si parte con qualche dubbio in amore, l’ultimo anno vi ha deluso sul finire, ma si recupererà. Marco, giugno e luglio sono mesi di grande forza per l’amore e per chi vuole andare a convivere e fare scelte d’amore. Per quanto concerne il lavoro vi raccomando di muovervi prima di aprile con diverse proposte, quando Giove entrerà in opposizione. Nei mesi successivi potrebbe esserci uno scontro con un capo.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale dello Scorpione

Potrei dire che il 2022 è un anno pieno di favori, il primo lo porta Giove già a gennaio e febbraio che premia chi non ha paura di aprirsi ai sentimenti. Un solo mese sarà giù di corda per quanto riguarda l’amore, quello di giungo, ma subito dopo vi aspetta un periodo brillante per il lavoro. Il mese di luglio sarà centrale e sarà lì che dovrete azzardare scelte che potranno rivelarsi vincenti.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale del Sagittario

Si parte un po’ bassi con Giove, quindi servirà attenzione nelle relazioni con gli altri e nelle relazioni di coppia, occhio alle dispute. Poi finalmente la fortuna, con maggio e giugno mesi floridi con Marte in ottimo aspetto. Saranno i mesi più caldi del 2022, che vi rimetteranno in pista. Giove aiuterà inoltre chi vuole andare a vivere da solo e sistemare questioni relative alla casa.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale del Capricorno

Superstar anche quest’anno, almeno fino ad aprile. Da maggio dovrete rimettere in discussione qualcosa per quanto concerne il lavoro. Forse vorrete porre delle nuove condizioni. Da maggio vi troverete a fare un po’ il braccio di ferro, ma vi consiglio di stare al gioco e di non alzare il tiro, di non far vivere momenti troppo forti al vostro orgoglio.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale dell’Acquario

Si parte molto bene per i sentimenti: a marzo Venere sarà nel segno quindi l’Acquario può dare tanto, è affascinante e può anche decidere di vivere amori trasgressivi e particolari. Spesso tende a sentirsi soffocato dal classico rapporto di coppia, al quale preferisce un’amicizia amorosa. Tutta la prima parte dell’anno è molto favorevole. Giugno e luglio sono i mesi migliori per stipolare un accordo e firmare un contratto.

L’oroscopo 2022 del segno zodiacale dei Pesci

Giove ha già iniziato un transito nel vostro segno zodiacale: non garantisce fortuna, ma vi darà vi regalerà indicazioni utili per il futuro. Aprile e maggio avrà un cielo costellato con piccole fortune, ma il ricordate che è importante rinnovarsi. Chiaramente se avete già in piedi situazioni importanti e una persona che amate, non ho dubbi che il 2022 sia l’anno del matrimonio, della convivenza e anche dei figli. Se finora non vi hanno concesso una promozione in ambito lavorativo, state certi che tra aprile e giugno arriverà.

