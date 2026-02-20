Oroscopo 21 febbraio 2026

Oroscopo del giorno

21 Febbraio 2026

Ariete

La fiducia non è magia, è memoria. Ricordatevi quante prove avete superato. Oggi evitate scatti impulsivi: sangue freddo e movimento vi rimettono centrati.

Toro

Il paragone ruba energia. Guardate solo i vostri progressi. Un imprevisto si gestisce con metodo. Riprendete equilibrio fisico: disciplina dolce, costanza quotidiana.

Gemelli

Gentilezza strategica: cambiate tono con voi stessi. Energia magnetica in ripresa. Riorganizzate le finanze e ignorate giudizi esterni. La fiducia torna concreta.

Cancro

La procrastinazione è paura travestita. Iniziate cinque minuti, poi continuate. Chiarimenti in amore possibili. Alleggerite impegni e attenzione alle distrazioni domestiche.

Leone

Il coraggio è un passo imperfetto. Evitate tensioni inutili. Piccole complicazioni si superano con calma. Programmate qualcosa che riaccenda entusiasmo.

Vergine

Non nascondete il talento. Parlate, proponete, dichiaratevi. Una soluzione è vicina se cambiate prospettiva. Nuove responsabilità richiedono lucidità e pause rigeneranti.

Bilancia

Siete in ripresa: energia e motivazione tornano forti. Davanti a un bivio, scegliete. Meglio agire che restare fermi. Un passo concreto al giorno.

Scorpione

Il fallimento è laboratorio, non giudizio. Una risposta attesa alleggerisce il clima. Evitate vecchie tensioni familiari. Camminate, respirate, recuperate lucidità.

Sagittario

I sogni non scadono. Pianificate dal futuro verso oggi. Non trascurate affetti sinceri. Un consiglio ricevuto ora sarà prezioso domani.

Capricorno

Non serve più tempo, ma priorità. Giornata intensa e produttiva. Scegliete bene i vostri sì. In serata, concedetevi una ricompensa rigenerante.

Acquario

Non fate guerre inutili in coppia. Distinguete ciò che dipende da voi. Meno caffeina, più chiarezza. Offrite supporto senza perdere equilibrio.

Pesci

Una delusione non definisce chi siete. Tornate ai vostri sogni. Scrivete obiettivi chiari. Prudenza economica e decisione importante in maturazione.

