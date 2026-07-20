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Oroscopo del giorno

Oroscopo 21 luglio 2026: Vergine protagonista, Venere influenza il Toro

Oroscopo del giorno

20 Luglio 2026

Oroscopo 21 luglio 2026: Vergine protagonista, Venere influenza il Toro

Oroscopo 21 luglio 2026

Ariete

Voto: 7. La pazienza sarà la vostra arma segreta: un dialogo sincero riaccende il cuore e un incontro sorprendente stuzzica i single. Sul lavoro vincete puntando sulla prudenza.

Toro

Voto: 8. Venere accende romanticismo e complicità, mentre una nuova conoscenza potrebbe regalarvi un sorriso inatteso. Idee brillanti e organizzazione vi portano dritti verso un successo concreto.

Gemelli

Voto: 7. Energia alle stelle e fascino irresistibile: basta una parola giusta per far rifiorire l’amore. Sul lavoro la vostra intraprendenza apre porte che sembravano chiuse.

Cancro

Voto: 8,5. Il cielo vi premia con maturità e intuizioni vincenti: il partner apprezza ogni vostro gesto. Una scelta ben ponderata può trasformarsi nella svolta della settimana.

Leone

Voto: 8. Carisma in crescita e cuore leggero: chi vi ama non resiste al vostro entusiasmo, mentre i single conquistano senza sforzo. Arriva una conferma che rafforza la fiducia.

Vergine

Voto: 9. Giornata da protagonisti: Venere rende l’amore dolce e autentico, mentre un incontro speciale fa battere il cuore ai single. Precisione e talento vi fanno brillare.

Oroscopo 21 luglio 2026: Vergine protagonista, Venere influenza il Toro

Bilancia

Voto: 8. La Luna vi regala fascino e armonia: basta poco per ritrovare sintonia o lasciarsi conquistare da una nuova emozione. Diplomazia e classe fanno la differenza.

Scorpione

Voto: 7. Chiarezza e sincerità dissolvono ogni dubbio sentimentale, riportando serenità. Sul lavoro pianificate con lucidità: oggi ogni passo ben studiato vale doppio.

Sagittario

Voto: 6. Evitate polemiche inutili e scegliete il sorriso: il partner apprezzerà il vostro autocontrollo. Concentrandovi sulle priorità, supererete senza fatica ogni piccolo ostacolo.

Capricorno

Voto: 7. Le responsabilità aumentano, ma la vostra affidabilità conquista tutti. In amore basta un gesto affettuoso per rafforzare un legame che guarda già lontano.

Acquario

Voto: 8. Comunicazione brillante e fascino naturale rendono questa giornata ricca di occasioni. La creatività sorprende tutti e trasforma un problema in una splendida opportunità.

Pesci

Voto: 7. La Luna addolcisce il cuore e favorisce un dialogo capace di riavvicinare chi amate. Un’intuizione geniale vi aiuta a costruire con fiducia il prossimo successo.

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L’oroscopo del giorno martedì 21 luglio 2026 è a cura di Astrid